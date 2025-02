Guerrero no logra acuerdo con Blue Jays y probaría la agencia libre en 2026

Comparta este artículo

Florida, Estados Unidos.- Vladimir Guerrero Jr. planea convertirse en agente libre después de la temporada, tras vencer el martes la fecha límite para llegar a un acuerdo a largo plazo con los Toronto Blue Jays.

“Escucha, quiero estar aquí. Quiero ser un Blue Jay por el resto de mi carrera”, dijo el primera base cuatro veces All-Star a través del traductor Héctor Lebrón en el campamento de los Blue Jays. “Pero es agencia libre. Es un negocio. Voy a tener que escuchar a 29 equipos más y van a tener que competir por eso”.

Guerrero tiene un contrato de un año y 28.5 millones de dólares y será quizás el mejor agente libre en el mercado un año después de que Juan Soto firmó un contrato récord de 15 años y 765 millones de dólares con los New York Mets.

El dominicano ya entrena al parejo de sus compañeros

Guerrero, quien cumplirá 26 años el próximo mes, dijo que su última comunicación con el equipo fue alrededor de las 10:30 horas del lunes y las dos partes nunca estuvieron cerca de un acuerdo.

“Tengo mi número todo el tiempo”, dijo Guerrero. “Lo cambié un poco. Lo intenté, pero no sucedió”.

“Sé lo que valgo”, agregó. “No vi que la oficina principal se moviera a mi número. No era el número que estaba buscando. Desafortunadamente, no sucedió”.

Sin distracciones

Guerrero había dicho durante la temporada baja que cortaría las negociaciones cuando se reportara para los entrenamientos de primavera.

“No quiero, especialmente por mis compañeros de equipo, pasar por ninguna distracción sobre eso”, dijo Guerrero. “Estoy aquí hoy y estoy listo. Quiero ganar muchos partidos y quiero llegar a los playoffs. Eso es todo lo que está en mi cabeza en este momento”.

Guerrero bateó .323 la temporada pasada con un OPS de .940, 30 jonrones y 103 carreras impulsadas.

Shapiro habla con la prensa acerca del jugador

“Estamos decepcionados de no haber podido llegar a un acuerdo”, dijo el presidente de los Azulejos, Mark Shapiro. “Cuando entras en una negociación, cada parte tiene una razón para un número. En este caso, no pudimos alinearnos en un número común. No hay tal cosa como cerca o no cerca. Se hace o no se hace”.

Shapiro sostuvo que el equipo no aceptará ofertas de canje por Guerrero.

“Nuestro único objetivo ahora es ganar con Vladdy”, dijo.

Quiere quedarse

Guerrero ascendió a través del sistema de Toronto, debutó en las Grandes Ligas en 2019 y tiene promedio de .288, OPS de .863, 160 jonrones y 507 carreras impulsadas.

“Haré lo que sea, todo lo que tengo, para quedarme aquí con los Azulejos”, dijo Guerrero. “Me encanta estar aquí. Quiero estar aquí. No estoy pensando en la agencia libre. No pensaré en la agencia libre en absoluto durante la temporada”.

Shapiro, el presidente del equipo, Edward Rogers, y el director ejecutivo de Rogers Communications Inc., Tony Staffieri, participaron en las negociaciones.

Vladi es uno de los mejores bateadores de las Mayores

El gerente general Ross Atkins cree que el equipo hizo propuestas justas.

“Las ofertas que hicimos por Vlad habrían sido récord y lo habrían convertido en uno de los jugadores mejor pagados en el juego”, dijo Atkins. “Éramos, en nuestra opinión, muy agresivos”.

Toronto espera hacerle ofertas a Guerrero como agente libre después de la Serie Mundial.

“Ciertamente estamos bien posicionados”, dijo Shapiro. “Tenemos los medios financieros para llevar a cabo los contratos que queremos llevar a cabo”.