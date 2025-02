PSV Eindhoven vs Juventus EN VIVO: Play Off de la UEFA Champions League

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Se juega el PSV Eindhoven vs Juventus en uno de los partidos de vuelta del play off de la UEFA Champions League. En esta edición 2025, el equipo italiano ha visitará a los Países Bajos con la intención de clasificarse a los octavos de final y parten como favoritos después de haber triunfado en el encuentro de ida. Sin embargo, el PSV Eindhoven no dará su brazo a torcer y en casa buscarán llevarse la victoria, por lo cual ahora se muestran todos los detalles para ver en vivo este partido.

El PSV Eindhoven recibirá a la Juventus de Turín en este partido de vuelta que definirá a uno de los equipos que avanzarán a los octavos de final de la UEFA Champions League. El equipo italiano triunfó en casa 2 goles a uno, por lo cual llegan a los Países Bajos con una ligera ventaja, aunque es un marcador engañoso ya que un gol en contra los pondría en serios aprietos. Es por ello que el cuadro local buscará dar una remontada histórica en casa, aunque su rendimiento actual no ha sido el mejor.

El rendimiento del PSV Eindhoven ha dejado mucho que desear, ya que solamente ha conseguido una victoria en sus últimos partidos. Sin embargo, en casa suelen ser peligrosos y cuentan con un gran desequilibrio a la ofensiva. La historia es diferente para la Juventus, ya que llegan con cuatro victorias de manera consecutiva, La llegada de Thiago Motta como director Técnico de la Vecchia Signora ha mostrado solidez en el cuadro de Turín.

PSV vs Juventus EN VIVO, foto: especial

PSV Eindhoven vs Juventus EN VIVO: Horario y donde ver

Fecha: 19 de febrero

Horario: 14:00 horas

Sede: Phillips Stadium

Transmisión: Caliente TV, Sky

Así llegan PSV y Juventus al encuentro

El PSV viene de un empate ante el Utrecht en la Eredivisie de Países Bajos. Asimismo, también cayeron ante la Juventus en el partido de Ida de la Champions League y previamente empataron contra el Willem. En el caso de la Juventus, vienen de derrotar al Inter en la Serie A, al PSV en la Champions League, así como al Empoli y al Como en la Serie A, la última derrota que sufrieron fue ante el Benfica en la Champions League.

Alineaciones

PSV

Benítez, Ledezma, Flamingo, Obispo, Júnior, Guus, Veerman, Schouten, Bakayoko, Luuk de Jong, Perisic

Juventus

Di Gregorio, Weah, Gatti, Veiga, Savona, Koopmeiners, Thuram, Mckennie, Nicolás, Conceiçao y Kolo Muani

Fuente: Tribuna