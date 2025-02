El exretador al título, Irak Díaz tiene su último cara a cara con el colombiano Mauricio Fuentes

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Todo está listo para que este sábado 22 de febrero Irak Díaz tenga su tan esperado regreso al ring, ante el colombiano Mauricio Fuentes en el palenque de la expo de Ciudad Obregón, en una batalla pactada a 10 asaltos en la división de peso Gallo.

El de la colonia Valle Verde tuvo su último cara a cara este miércoles 19 de febrero con el pugilista internacional, antes de cumplir con la primera prueba que es superar la ‘romana’. En conferencia de prensa, el famoso ‘Magnífico’, dijo sentirse muy contento de volver a pelear en el municipio de Cajeme y anticipó que dejará todo arriba del ring;

“Estamos listos para una guerra, México contra Colombia, los que me conocen saben que siempre soy garantía y ahora no será la excepción. Nos hemos preparado muy bien, me siento un poco nervioso, porque sé la exigencia que tengo con todo mi equipo, pero sobre todo con toda la afición de Obregón".

Los protagonistas de la función

Por su parte, Fuentes aseguró que se preparó al 100 por ciento para intentar dar el batacazo. “Sé que Irak ha enfrentado a los mejores, pero me llevaré a esa victoria a mi casa. Haremos nuestro trabajo, nos preparamos muy bien, estamos listos para la guerra", dijo el también conocido como 'Champeta'.

Cabe destacar que la pelea es sumamente importante para el sonorense, pues sabe que una victoria lo pondría nuevamente en la antesala de ser clasificado mundial. Por su parte, el 'cafetalero' también tiene muchas cosas en juego este sábado, ya que liga más de 15 derrotas al hilo, y un nuevo descalabro ante Irak, lo podría poner con pie y medio en el retiro.

Díaz en sus más de 10 años de carrera, ha chocando contra grandes rivales, como Luis 'Nica' Concepción, Hernán Márquez y Srisaket Sor Rungvisai, con quien precisamente disputó el campeonato mundial Supermosca del Consejo Mundial de Boxeo, el pasado 2018.

Aunque en esa ocasión 'El magnífico' no pudo conquistar el título del CMB, dejó grandes sensaciones, al irse hasta la vía de los puntos e inclusive mandar en dos ocasiones al entonces campeón mundial a la lona, pero el referí en cuestión no las contó como caída.

Una derrota este 22 de febrero en Ciudad Obregón sería sorpresa, pues Irak Díaz es ampliamente favorito. Se espera que una vez que salga con la mano en alto, vuelva a tener actividad para el segundo trimestre del año, ante un rival de mayor proyección.

La pelea es pactada a 10 asaltos en la división de peso Gallo, y es la contienda estelar, de la función en donde también verán actividad los prospectos cajemenses Alex Fuentes y Eduardo Amaya. En el caso del 'Terremoto' chocará ante Sergio 'Kamikaze' Serrano. A su vez el 'Rayo' pondrá en riesgo su invicto con Alan 'Flaco' Gaxiola.

Fuente: Tribuna.