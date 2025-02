Puebla vs Xolos EN VIVO: ¿Dónde ver la jornada 8 del Clausura 2025 de la Liga MX?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este viernes se juega el Puebla vs Xolos de Tijuana, en un partido que no ha atraído el interés de la afición, se trata de 2 equipos que no llegan en un buen momento a este encuentro deportivo, razón por la cual el equipo de la Franja decidió regalar algunas entradas para así garantizar que sus aficionados puedan ver al equipo. Sin embargo, no han tenido la respuesta esperada, por lo que muchos preferirán verlo en televisión, por lo cual ahora se muestran todos los detalles para verlo en vivo.

El viernes la Franja del Puebla recibirá a los Xolos de Tijuana, se trata de 2 de los peores equipos del campeonato, el Puebla llega a este encuentro solamente con 5 puntos y se ubica en la posición número 15 de la tabla general del Clausura 2025 de la Liga MX. Suman un total de 7 partidos jugados, de los cuales solamente han ganado uno, han sido derrotados en cuatro ocasiones y han empatado 2 de estos duelos. Sin embargo, su funcionamiento ha dejado mucho que desear.

En el caso de los Xolos de Tijuana, a pesar de la llegada del director técnico colombiano Juan Carlos Osorio, no han sido el equipo que esperaban los aficionados del norte del país. Actualmente están en el puesto número 16 de la tabla general con cuatro unidades, resultado de 5 derrotas, un empate y solamente una victoria, se encuentran un peldaño por debajo del equipo que enfrentarán este viernes, por lo cual buscan, además de la victoria, irse con dignidad del centro del país.

Puebla vs Xolos EN VIVO, foto: especial

Puebla vs Xolos EN VIVO: Horario y dónde ver

Fecha: 21 de febrero

Horario: 21:00 horas

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: Azteca 7, Fox Sports, Azteca Deportes

Así llegan Puebla y Xolos a la jornada 8 de la Liga MX

En el caso del Puebla, llega con una serie de resultados negativos, en la jornada anterior fueron derrotados por el Atlas en Jalisco y previamente el América los derrotó como visitantes 2 goles a uno. El único partido que han ganado en el torneo ha sido contra el peor equipo del campeonato, ya que vencieron a Santos Laguna en Torreón con un marcador de 2 goles a cero. Esa fue la última buena actuación del equipo poblano.

En el caso de los Xolos de Tijuana, vienen de 3 derrotas de manera consecutiva la jornada pasada fueron derrotados por el FC Juárez, previamente las Chivas hicieron lo propio y en la penúltima jornada el Cruz Azul los derrotó como locales. Son 2 de las peores defensivas del torneo, ya que han recibido 10 y 17 goles, respectivamente. Es así que buscarán dar lo mejor de sí y llevarse la victoria en este encuentro que ha generado poco interés entre los aficionados.

Fuente: Tribuna