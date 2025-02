Aficionados de la NBA abuchean el Himno de los Estados Unidos en Canadá

Comparta este artículo

Toronto, Canadá.- Los aficionados que asistieron a un partido de los Toronto Raptors continuaron el domingo una tendencia emergente de abuchear el Himno Nacional estadounidense en eventos deportivos profesionales en Canadá.

Los fanáticos de la única franquicia canadiense de la NBA abuchearon el himno después de que estallaron reacciones similares el sábado por la noche en los juegos de la NHL en Ottawa, Ontario, y Calgary, Alberta, horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hiciera realidad su amenaza de imponer aranceles a las importaciones del vecino del norte de Estados Unidos.

Después de animar inicialmente a la cantante de 15 años, los fanáticos abuchearon durante toda la actuación de ‘The Star-Spangled Banner’. Al final, se escucharon abucheos y vítores mezclados antes de que la multitud estallara en aplausos para el himno canadiense, ‘O Canada’.

Los fanáticos también abuchearon el domingo por la noche cuando Agasha Mutesasira comenzó su interpretación del himno nacional estadounidense en Vancouver, Columbia Británica, el domingo por la noche cuando los Canucks de la NHL recibieron a los Detroit Red Wings.

No es lo correcto

Al alero de los Raptors, Chris Boucher, ciudadano canadiense, se le preguntó después de la victoria de su equipo sobre los Clippers de Los Ángeles si alguna vez había experimentado algo así.

“No, no, no”, dijo. —¿Pero alguna vez has visto que nos cobren impuestos de esa manera?”

Los jugadores de los Raptors sorprendidos por los abucheos

Trump declaró el sábado una emergencia económica para imponer impuestos del 25 por ciento a las importaciones de Canadá y México y del 10 por ciento a las importaciones de China. La energía importada de Canadá, incluidos el petróleo, el gas natural y la electricidad, estaría gravada a una tasa del 10 por ciento.

Joseph Chua, un residente de Toronto que estuvo en el juego, dijo que va a sentir los aranceles “bastante directamente” en su trabajo como importador.

En la NHL también se dio esta situación

Aun así, dijo que no cree que los abucheos sean “lo correcto en esta situación”. En su lugar, optó por quedarse sentado.

“Tengo un montón de familia estadounidense, amigos que son estadounidenses, viajamos a Estados Unidos todo el tiempo, pero pensé que cantar 'Canadá' sería una postura más apropiada”, dijo Chua, quien llevaba deliberadamente su gorra roja de baloncesto de Canadá. “Por lo general, me pondré de pie. Siempre he estado de pie durante los dos himnos. Me he quitado el sombrero para mostrar respeto al himno nacional estadounidense, pero hoy nos sentimos un poco amargados por las cosas”.

No es la primera vez

Los abucheos del himno nacional de Estados Unidos en Canadá son raros, pero no inauditos, especialmente cuando están vinculados a eventos mundiales. A principios de la década de 2.000, los aficionados en los partidos en Canadá abuchearon para mostrar su desaprobación de la guerra liderada por Estados Unidos contra Irak.

La estrella de los Clippers, Kawhi Leonard, quien ganó un campeonato de la NBA con los Raptors en 2019, y el entrenador Tyronn Lue se negaron a comentar sobre los abucheos.

Lue, sin embargo, cantó ‘O Canada’. Dijo que simplemente le gusta la canción.

“Lo escuché muchas veces estando en los playoffs aquí, así que lo sé de memoria”, dijo.

Fuente: Tribuna