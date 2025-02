Bobby Portis de Milwaukee, suspendido por positivo a un medicamento prohibido

Comparta este artículo

Milwaukee, Estados Unidos.- La NBA suspendió al alero de los Bucks, Bobby Portis Jr. por 25 partidos sin goce de sueldo porque dio positivo por el analgésico Tramadol, una violación del programa antidrogas de la liga y no podrá volver a jugar hasta el 8 de abril, el juego número 79 del calendario de 82 juegos de temporada regular de Milwaukee, como muy pronto. Su suspensión comienza con el partido de este jueves contra los Los Ángeles Clippers.

El jugador reconoce que se equivocó

"Estaba lidiando con una lesión en el codo y usando un medicamento aprobado por la NBA para el dolor y la inflamación", dijo Portis en un comunicado emitido por el equipo. "Durante ese tiempo, cometí un error honesto y tomé una pastilla antiinflamatoria para reducir el dolor que no está aprobada. Me siento horrible y reconozco que soy responsable de lo que pongo en mi cuerpo".

NBA Amarren sus cinturones; se viene la recta final de la temporada en la NBA

Portis tomó el analgésico “sin querer”, dijo su agente, Mark Bartelstein. Portis pensó que estaba tomando Toradol, que está aprobado y es algo que ha tomado antes, dijo Bartelstein en detalles que primero le dieron a ESPN y que luego confirmó a The Associated Press. Portis no se dio cuenta de que estaba tomando Tramadol, que fue recetado correctamente, pero está en la lista de sustancias prohibidas de la NBA.

Una baja muy dura

“Estoy profundamente decepcionado de que la NBA elija interpretar su política de manera tan estricta, y que la política no permita un resultado diferente por un error honesto con intenciones puras”, dijo Bartelstein en el comunicado. “A Bobby le encanta ser parte de la NBA y le encanta ser un modelo a seguir y un verdadero embajador de los Bucks y la ciudad de Milwaukee. Esto ha sido increíblemente difícil para él, pero aceptará este castigo con gracia y lo convertirá en una gran oportunidad para mejorar y construir aún más su reputación y rendimiento en todos los sentidos, tanto dentro como fuera de la cancha”.

Portis es clave en el accionar de los Bucks

Portis, considerado uno de los jugadores más duros de la liga y una parte clave de la rotación de los Bucks, está promediando 13.7 puntos y 8.3 rebotes para los Bucks esta temporada, jugando principalmente desde el banquillo.

Portis, de 30 años, perderá 2 millones 858 mil 701 dólares en salario debido a la suspensión, que se produce cuando los Bucks comienzan el juego posterior al receso del Juego de Estrellas en el quinto lugar de la Conferencia Este, un juego detrás del número cuatro, Indiana Pacers, un juego por delante del número 6, Detroit Pistons y tres juegos y medio por delante del séptimo sembrado, Orlando Magic.

Es un golpe para los Bucks, que tienen marca de 21-10 cuando Portis anota al menos 10 puntos esta temporada. Cuando no lo hace, tienen marca de 8-14, y al llegar al jueves, tienen marca de 2-5 esta temporada cuando no juega con esas cinco derrotas por al menos 10 puntos.

