Juan Soto demuestra lo que vale: Conecta jonrón en su primer turno al bate con los Mets

Comparta este artículo

New York, Estados Unidos.- Comienza la nueva era de Juan Soto con los Mets de New York, ya que el cañonero no defraudó en su presentación y mandó la pelota a volar en su primer turno al bat en la pretemporada, generando con esto un gran entusiasmado en los aficionados del conjunto de la Gran Manzana.

Soto conectó el metrallazo, enviando una recta de Colton Gordon a 426 pies por el jardín izquierdo y central para darle a su nuevo equipo una ventaja de 1-0 sobre los Astros en la primera entrada en Clover Park, en un juego de pretemporada que forma parte de los Entrenamientos de Primavera de las Grandes Ligas.

Cabe destacar que, el dominicano firmó un contrato récord de 765 millones de dólares por 15 años esta temporada baja en el Big Show, proveniente también de New York, pero con los Yankees, institución en la que también no defraudó e inclusive fue pieza importante, para que pudieran llegar hasta la gran final de la Serie Mundial, cayendo en cinco juegos ante Los Ángeles Dodgers.

Ahora, en su debut con los de la Nacional, el cañonero bateó segundo en el orden el sábado, entre Francisco Lindor y Pete Alonso, y además de pegar el metrallazo en su estreno en el primer duelo de exhibición, en la entrada siguiente, Soto impulsó otra carrera con un rodado, poniendo a todos los seguidores del club de los Mets ha soñar con por fin levantar la corona de las Grandes Ligas.

Menos de una semana después de su llegada al campamento y poner a sudar la camiseta, Juan accedió a ser uno de los cinco titulares ofensivos en el debut de los New York Mets en la Liga de la Toronja. Cabe destacar que 'Juanito' llegó al juego de pretemporada de este sábado con un promedio de .302 en su carrera y 13 jonrones en 86 partidos de primavera.

Aunque la garantía del jonronero no está en duda, ahora el manager Carlos Mendoza sólo debe colocar las piezas correctas en el tablero para poder hacer que funcione la estructura ofensiva del club. "Podríamos decir que Soto bateará de segundo. Lo bueno es que tenemos grandes opciones. Tenemos grandes jugadores y hay muchas formas diferentes en las que puedo jugar. En este momento, me inclino por Lindor, Soto", dijo en su momento el jefe de banquillo de los Mets.

Por otra parte, la llegada del caribeño a su nuevo equipo no solo aportará poder, ya que el jardinero también ha comenzado a construir una fuerte relación con sus compañeros. Como gesto de gratitud, Juan le regaló a Brett Baty un Chevy Tahoe por cederle el número 22.

Este tipo de detalles muestran que el dominicano llegó enfocado y con la gran oportunidad de hacer historia con un club que lleva varias décadas sin levantar la máxima gloria en el beisbol de las Grandes Ligas.

Fuente: Tribuna.