Monterrey vs Atlético San Luis EN VIVO: Horario y donde ver el debut de Sergio Ramos

Ciudad de México.- Este sábado se juega en Monterrey vs Atlético San Luis en la jornada 8 de la Liga MX, partido que ha causado gran expectación, debido a que será el debut de Sergio Ramos después de al menos 3 semanas de adaptación desde que se anunció su fichaje con el cuadro rayado. Es por ello que ahora se muestran todos los detalles para ver en vivo este partido directo desde la sultana del norte.

El torneo prácticamente llega a la mitad y se prepara el debut de Sergio Ramos con los Rayados del Monterrey, los cuales recibirán al Atlético San Luis en esta jornada 8, este partido es de gran trascendencia ya que podría definir el rumbo de lo que resta del torneo para ambas escuadras, las cuales se vieron la cara por última vez en las semifinales de la Liga MX, el torneo pasado donde los potosinos dieron la sorpresa y se llevaron la serie.

No ha sido una temporada sencilla para ninguna de las dos escuadras, en el caso del Monterrey viven en la irregularidad y actualmente se colocan en el puesto número 10 de la tabla general y buscan mantenerse en los puestos de play in. En el caso del Atlético de San Luis, han tenido un desempeño bastante negativo y se encuentran en el penúltimo lugar de la tabla general, por lo cual no hay muchas expectativas sobre su funcionamiento.

Monterrey vs Atlético San Luis EN VIVO: Horario y dónde ver

Fecha: 22 de febrero

Horario: 19:00 Horas

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: ViX

Sergio Ramos va de titular con Monterrey en su debut en la Liga MX

Tanto Sergio Ramos como James Rodríguez se convirtieron en los fichajes estelares de la Liga MX para esta temporada. En ese sentido, el jugador ibérico no había podido tener actividad debido a que requería de un tiempo de adaptación. Sin embargo, ya está listo y el técnico Martín Demichelis informó que en este partido contra el Atlético San Luis el jugador seleccionado español será titular y capitán.

Sergio Ramos llegó a Monterrey después de salir del Sevilla en 2024 y se ha mantenido algunos meses inactivo en el fútbol profesional, pero se ha mantenido entrenando y se encuentra a tope físicamente. Esto ha causado una expectación entre los regiomontanos, ya que ya que el club anunció una serie de promociones para darle la bienvenida a Sergio Ramos, incluso han ofertado diferentes productos en su tienda oficial.

