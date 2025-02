Liverpool se impone al City y la corona de la Premier se tiñe cada vez más de rojo

Comparta este artículo

Manchester, Inglaterra.- ¿Alguien puede detener la marcha del Liverpool hacia el título de la Liga Premier? No el Manchester City, eso es seguro, después de que los Reds brindaran otra gran actuación como visitante en el Etihad Stadium ante el equipo de Pep Guardiola, que de nueva cuenta sufrió una dolorosa derrota en la campaña, ahora por 0-2 y con ello se colocaron 11 puntos por delante del Arsenal en la cima de la clasificación.

“Especial” fue como Mohamed Salah describió la última victoria que dejó a los aficionados visitantes coreando “Vamos a ganar la liga” tras el pitido final.

El técnico del City, Pep Guardiola, por su parte, aceptó que el título ahora era del Liverpool.

Los goles de Salah y Dominik Szoboszlai en la primera mitad encaminan al equipo de Arne Slot hacia una victoria que lo deja al mando de la carrera por el título después de 27 partidos. Liverpool ahora está 20 puntos por encima del cuarto clasificado, el City, después de completar un doblete de liga sobre el equipo de Guardiola que alguna vez lo conquistó todo.

Si bien Slot trató de amortiguar las conversaciones sobre el título a falta de meses para el final de la campaña, la ventaja del Liverpool es innegable. “Lo que sí sabemos es que nadie nos vio como un candidato al título cuando comenzamos al comienzo de la temporada. Y creo que nadie en el mundo del futbol hubiera esperado que el City no estuviera tan cerca del que lidera la liga”, dijo el entrenador holandés.

Esta fue la octava derrota del City en la liga esta temporada y la 14 en general. La mayor cantidad de partidos que el City había perdido bajo el mando de Guardiola en cualquiera de sus ocho temporadas anteriores fue de 12 en la campaña 2019-20, que fue la última vez que no pudo ganar el título.

Entonces, como ahora, fue el Liverpool el que abrió el camino, y el club de Merseyside parece probable que gane un récord de 20 títulos de liga este año. El City, por su parte, se enfrenta a una lucha por asegurar un puesto entre los cuatro primeros y un regreso a la Liga de Campeones de la próxima temporada. Está por encima del quinto clasificado, el Newcastle, por diferencia de goles y sólo dos puntos por delante del Aston Villa, octavo.

La sorpresiva derrota del Arsenal por 1-0 ante el West Ham el sábado le dio al Liverpool la oportunidad de fortalecer su control en la carrera por el título. Y los visitantes rápidamente tomaron el control en el Etihad a través de un remate desviado de Salah en una rutina de córner bien trabajada en el minuto 14. Fue su gol número 30 en una campaña sobresaliente. A los 37 minutos habilitó a Szoboszlai, cuyo disparo raso despistó al portero del City, Ederson, y rodó hasta la esquina inferior.

El City, sin el lesionado Erling Haaland, rara vez parecía volver a meterse en el partido, con el gol anulado de Omar Marmoush por fuera de juego lo más cerca que estuvo el equipo local de marcar.

“Ahora nos van a creer”, coreaban los hinchas del Liverpool. “Los fans pueden cantar lo que quieran. Creo que ya lo cantan bastante tiempo, pero sabemos como equipo lo duro que tenemos que trabajar para cada victoria”, dijo Slot.

Otra derrota humillante en una temporada cada vez peor para el City, que el miércoles sufrió una dolorosa caída por 3-1 ante el Real Madrid dejó al equipo de Guardiola fuera de la Liga de Campeones.

Volviendo a los asuntos domésticos el domingo, el City fue incapaz de frenar la lucha por el título del Liverpool. La Copa FA es ahora el único trofeo realista disponible para el City esta temporada, mientras que la clasificación a la Liga de Campeones es la prioridad para un equipo que ha dominado el futbol inglés bajo Guardiola.

“Si no sucede es porque no fuimos lo suficientemente buenos, no por falta de hambre y ganas”, dijo Guardiola. “Está muy apretado con cuatro o cinco equipos y Nottingham, Newcastle y Aston Villa son muy buenos. No será fácil, pero lo intentaremos”.

El City llegó a esta temporada habiendo ganado cuatro títulos consecutivos de la liga inglesa, una cifra sin precedentes. Con Guardiola ha ganado seis de los últimos siete. En total, ha ganado 15 trofeos importantes en el club, incluida la Liga de Campeones como parte de un triplete en 2023.

