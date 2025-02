Los Yankees tocarán 'New York, New York' de Sinatra solo después de ganar en casa

Comparta este artículo

Florida, Estados Unidos.- Tal parece que los Yankees están decididos a darle un giro radical a su imagen para la campaña 2025, y no solo dentro del terreno de juego; esto después de anunciar que tocarán la versión de Frank Sinatra del 'Theme From New York, New York' sólo después de ganar en casa en lugar de todos los juegos en el Bronx, volviendo a la costumbre original establecida por el propietario George Steinbrenner en 1980.

Los Yanquis dijeron que los jugadores y el personal estaban cansados de escuchar una canción de celebración después de las derrotas; tal como sucedió el este domingo después de caer por 4-0 en los entrenamientos de primavera ante Detroit en el George M. Steinbrenner Field, los Yankees tocaron la grabación de Sinatra de 1966 de ‘That's Life’, una canción de 1963 de Dean Kay y Kelly Gordon.

El tema se tocaba en casa de los mulos, ganaran o perdieran

El cambio se produjo dos días después de que el equipo pusiera fin a la prohibición de las barbas impuesta por Steinbrenner en 1976.

El equipo dijo que se usarán varias canciones después de las derrotas. ‘New York, New York’ se tocó por primera vez al final de las victorias de los Yankees después de que Steinbrenner se enteró de la versión de Sinatra de un disc jockey en Le Club, un restaurante y discoteca de Manhattan, dijo el exdirector de relaciones con los medios del equipo, Marty Appel, a The New York Times en 2015.

Vientos de cambio

La canción, con música de John Kander y letra de Fred Ebb, fue cantada por primera vez por Liza Minnelli para la película de Martin Scorsese de 1977 ‘New York, New York’ y Sinatra la interpretó en un arreglo de Don Costa para su grabación de 1980 ‘Trilogy: Past Present Future’. Durante varios años, los Yankees alternaron la versión de Sinatra después de las victorias y la versión de Minnelli después de las derrotas. En los últimos años, la versión de Sinatra se ha tocado después de todos los últimos outs.

Ahora tocarán el tema solo en caso de ganar

Los Yanquis de Nueva York, por medio del dueño Hal Steinbrenner dijeron el viernes que también pondrían fin a la prohibición del uso de las barbas, por temor a que dicha prohibición pueda obstaculizar el reclutamiento de jugadores de primer nivel, que les puedan ayudar a poner fin a la sequía de títulos que data de 2009. Hal Steinbrenner asumió el cargo en 2008 como propietario mayoritario de su padre, fallecido en 2010.

Fuente: Tribuna