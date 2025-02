¿En extinción? El tiro de 2 puntos es cada vez menos utilizado en la NBA

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- La NBA está a punto de lograr algo que no ha visto antes. El jurado aún está deliberando sobre si es algo bueno. A falta de siete semanas para el final de la temporada, los tiros de dos puntos representan el 49 por ciento de las anotaciones. Y si esa estadística se mantiene, no hay indicios de que no lo hará, esta será la primera temporada en la que los tiros de dos puntos representan menos de la mitad de la producción de puntos en la historia de la liga.

El desglose actual: un 49 por ciento de anotación proviene de tiros de dos puntos, un 36 por ciento de triples y un 15 por ciento de tiros libres. Esos números son solo una prueba más de cómo el tiro de tres puntos continúa permeando el juego, y es por eso que muchas personas se preguntan en voz alta si la liga tiene un problema real en sus manos.

Curry es el máximo anotador de tiros de tres puntos

“No tengo ningún problema con que los muchachos y los equipos disparen muchos triples”, dijo Stephen Curry de Golden State, el líder de todos los tiempos de la liga en triples y alguien que se acerca a los cuatro mil de esos triples en su carrera de temporada regular. “Obviamente, esa es la forma en que juego, y me encanta ese factor en el juego. Pero también hay que trabajar entre bastidores para aprovecharlo al máximo”.

Este no es un fenómeno nuevo.

A menos que ocurra algún tipo de cambio importante en la forma en que se juega el juego durante las próximas siete semanas, la liga está en camino de romper el récord de triples en una temporada (será la 15ta temporada consecutiva en la que cae el récord de tres por partido) y triples intentados en una temporada (se establecerá una nueva marca allí por 19na vez en las últimas 22 temporadas).

Tatum y los Celtics son quienes más intentos realizan

Boston está liderando el asalto de tres puntos este año, aunque los Celtics no son el único equipo feliz con los disparos de tres unidades. Pero los campeones defensores de la NBA dependen claramente más del tiro que nadie, con el 46 por ciento de sus puntos esta temporada provenientes de más allá del arco. Es casi seguro que se convertirán en el tercer equipo en la historia de la NBA en terminar una temporada con más puntos de triples que de 2, uniéndose a los Houston Rockets de 2018-19 y Utah Jazz de 2020-21.

“No todo el mundo puede jugar de la misma manera”, dijo el alero All-Star de los Celtics y dos veces medallista de oro olímpico, Jayson Tatum. “Hay que tener el personal adecuado. Pero, ya sabes, la forma en que jugamos funciona para nosotros. Por lo tanto, aprovechamos nuestras fortalezas”.

Otorga títulos

Los Celtics son la única franquicia en la historia de la NBA que tiene ocho jugadores diferentes que anotaron 100 triples en una temporada; lo han hecho en cada una de las últimas dos campañas y están en camino de hacerlo nuevamente este año. Para ellos, el triple es el boleto de oro; tienen marca de 33-6 esta temporada cuando hacen al menos 17 triples, y solo 8-10 cuando no hacen tantos.

Los Warriors son expertos en esta clase de canastas

Tuvieron cinco tiradores de tres puntos juntos en la cancha la temporada pasada y el resultado fue un campeonato de la NBA. A veces era imposible de proteger. Golden State llevó la brillantez de Curry y Klay Thompson a cuatro títulos de la NBA en sus años como los ‘Splash Brothers’ de los Warriors, un dúo que ayudó a marcar el comienzo de una nueva era de dependencia de 3 puntos. Y las matemáticas son simples: disparar el 40 por ciento en triples te da más puntos por intento que disparar el 50 por ciento de doble dígito.

“En este momento, creo que la defensa tiene que ponerse al día y tal vez los equipos de la NBA disparen menos triples”, dijo la estrella de San Antonio, Victor Wembanyama, en el receso del Juego de Estrellas, antes de ser inhabilitado por el año con una profunda trombosis venosa en el hombro derecho. “Pero los análisis lo respaldan, por lo que tiene sentido”.

Wembanyama es un gran tirador de tres puntos

Wembanyama promedió 8.8 intentos de 3 puntos por juego esta temporada, la mayor cantidad de cualquier centro en la liga, y sus 403 intentos en la temporada desde más allá del arco siguen siendo más importantes esta semana que algunos de los mejores tiradores del juego, una lista de jugadores que incluye a Devin Booker de Phoenix, Austin Reaves de Los Angeles Lakers y Duncan Robinson de Miami.

Pero los números dicen que es una buena oportunidad. Así que Wembanyama los tomó. Muchos de ellos. Los Spurs, durante años, fueron un equipo que no priorizó el triple. Y ahora, es un arma para ellos y para todos los demás en la liga.

En evolución

“El juego ha evolucionado”, dijo el entrenador de Golden State, Steve Kerr, un tirador de élite en sus días de jugador.

Sigue evolucionando. El comisionado Adam Silver dijo a principios de este mes que escuchó una conversación extraoficial entre Kerr y el locutor Bob Costas en la cumbre tecnológica durante el fin de semana del Juego de Estrellas, el discurso principal de los invitados a ese evento. Silver compartió más tarde que Kerr admitió que puede haber demasiados tiros de 3 puntos en la NBA actual, pero que le gustaba el estado actual del juego y no recomendaría ningún cambio.

Silver piensa que todo es cíclico. Dijo que la última vez que el fin de semana del Juego de Estrellas llegó al Área de la Bahía en el 2000, “muchas personas decían que era demasiado físico, que dependíamos demasiado de la volcada, que los jugadores no eran lo suficientemente hábiles como lo eran en los viejos tiempos”.

Ahora todo es muy diferente.

“El hecho de que ahora no puedes jugar en esta liga a menos que puedas disparar, que incluso los jugadores de 7 pies tengan que ser capaces de disparar en estos días y tengan que ser capaces de disparar a larga distancia, en realidad creo que es algo hermoso”, dijo Silver.

