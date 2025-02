El AC Milian por fin presenta a Santiago Giménez: Usará el histórico número siete del club

Comparta este artículo

Milán, Italia.- Con los ánimos renovados, nuevas metas por cumplir y una sonrisa totalmente inquebrantable, este lunes 03 de febrero el delantero mexicano Santiago Giménez fue presentado de manera oficial como el nuevo refuerzo del histórico club italiano, el AC Milan.

El equipo de la Serie A publicó en redes sociales fotos exclusivas del ‘Bebote’, quien llega en lugar del español Álvaro Morata, para comandar la ofensiva de los rossoneri, y lo hará portando el histórico siete en su dorsal, número que le perteneciera a la leyenda Andriy Shevchenko.

“¡Órale, wey! AC Milan just got a bit more Mexican (AC Milan se volvió un poco más mexicano)”, escribió la franquicia en la presentación del azteca, que podría debutar el miércoles ante la Roma.

Contrato

Ahora que ya es parte de uno de los clubes más importantes de todo el mundo, una de las grandes dudas era por cuánto tiempo firmaría el también delantero de la Selección Mexicana con el AC Milan, pero en el comunicado en el que le dieron la bienvenida al ‘Chaquito’ señalaron que estampó su firma hasta el 2029, a cambio de 35 millones de euros que le transfirió al Feyenoord.

‘Santi’ es apenas el segundo mexicano en fichar con dicha escuadra; antes estuvo entre sus filas Pedro Pineda durante la década de los noventa. No obstante, Pineda estuvo solo unos meses y no debutó en la Serie A. Por lo que Giménez apunta para ser el primer tricolor que suma minutos con los gigantes de Europa.

El ‘Bebote’ llega a uno de los equipos más importantes del Viejo Continente y, si bien y es cierto en la presente campaña tiene muy pocas posibilidades de ganar la Serie A, es un conjunto que tiene una historia gigantesca; es además el segundo club con más títulos de la Champions con siete.

Doloroso adiós

Durante el mismo tiempo que lo presentaban, el Feyenoord dio una emotiva despedida a Santiago Giménez, delantero que dejó una huella en su paso por la Eredivisie, de Holanda: “Nuestra máquina de goles mexicana se mueve al AC Milan” y “Gracias Santi”, además de una imagen del ex de Cruz Azul festejando una anotación.

El seleccionado nacional tuvo un total de 65 goles en 105 partidos con los de Holanda desde que llegó procedente de Cruz Azul en 2022.

El próximo 12 de febrero, Santiago Giménez volverá a pisar la casa del Feyenoord, pero ahora lo hará con los colores del AC Milan, pues ambos clubes chocarán dentro de los Playoffs de la UEFA Champions League