Santiago Giménez: Feyenoord le da acalorada despedida y AC Milan le consigue un asistente

Ciudad de México.- El Feyenoord de Países Bajos despidió a Santiago Giménez antes de que partiera a Italia para sumarse a las filas del AC Milan. A través de redes sociales, el conjunto de Rotterdam despidió a quien llamó "su máquina mexicana del gol". De esta manera se cierra un capítulo más que importante en la carrera del delantero mexicano surgido de Cruz Azul en lo que ha sido un sueño en Europa.

Con el conjunto de Rotterdam jugó 105 partidos, en los cuales anotó 65 goles y asistió en 14 ocasiones, es decir, tuvo participación directa en 79 anotaciones. Asimismo, en una segunda publicación, el Feyenoord publicó una declaración de Santiago Jiménez, la cual mencionó: “from the moment i arrived here, het legioen embraced me. The love I've recieved from them and everyone within the club will stay with me Forever”.

“Desde el momento en que llegué aquí, la legión me abrazó. El amor que he recibido de ellos y de todos dentro del club permanecerá conmigo para siempre”, Santiago Giménez.

Santiago Giménez firma con el AC Milan, foto: especial

Finalmente, en una última publicación sobre el tema. El Feyenoord de Rotterdam posteó un vídeo en el cual se puede observar una lancha sobre el canal con dirección a tierras italianas con la leyenda "adiós amigo". El club cerró un capítulo histórico para todos ellos y sobre todo para sus aficionados, ya que en la figura de Santiago Giménez encontraron a un goleador que les ayudó a levantar el título de la eredivisie.

AC Milán contrata al asistente perfecto para Santi Giménez

Santiago Giménez no llegará solo a la delantera del cuadro italiano, ya que el club decidió contratar a quien podría convertirse en su asistidor principal. João Félix se unirá al club por un año, debido a que el Chelsea aceptó la oferta oficial para cesión directa sin opción de compra. De esta manera, se espera que el portugués se pueda adaptar al fútbol italiano y haga una buena mancuerna con el mexicano.

Cabe señalar que su salario será cubierto al 100% por el equipo italiano y la operación se cerró en un paquete superior a cinco millones de libras con la tarifa de préstamo. El jugador portugués ya está listo para realizar todos los exámenes médicos con el Milan para después recibir luz verde en este traspaso. De esta manera, el cuadro rossonero se prepara para cerrar la temporada con todo y buscar un buen lugar en la UEFA Champions League.

