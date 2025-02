Jugadores negros están decepcionados por la falta de diversidad en los entrenadores

Comparta este artículo

Virginia, Estados Unidos.- El receptor abierto de los Washington Commanders, Terry McLaurin, hizo una pausa por un momento para pensar mientras hablaba con un reportero después de una práctica esta temporada.

“Ahora que lo mencionas”, dijo McLaurin, “nunca he tenido un entrenador en jefe negro en la escuela secundaria, la universidad o la NFL. Solo coordinadores y entrenadores de posición”.

McLaurin, como la mayoría de los jugadores de la NFL, es negro y, al igual que algunos de sus colegas, alberga preocupaciones sobre la falta de entrenadores en jefe negros. The Associated Press encuestó a más de 65 jugadores negros de 25 equipos sobre el tema, y más de un tercio, alrededor del 36 por ciento, se sintieron desanimados o decepcionados por la cantidad de entrenadores negros.

“Hasta que vean más entrenadores”, dijo el apoyador de los Dolphins, Anthony Walker Jr., “todos vamos a verlo de la misma manera: no hay suficientes entrenadores negros”.

Para el Super Bowl del domingo entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles, ambos mariscales de campo titulares son negros. Ninguno de los dos entrenadores lo es.

El safety de los Panthers, Nick Scott, ve un paralelismo con el tiempo que les tomó a los clubes descartar los prejuicios sobre los mariscales de campo negros.

“Fueron etiquetados como 'no tan cerebrales'. Esa era la narrativa. Pero no sé cómo se puede cambiar eso (para los entrenadores)”, dijo Scott. “No me gustaría que se convirtiera en una especie de acción afirmativa, en la que se empuje a la gente a conseguir un trabajo, estén cualificados o no. Así que es un equilibrio complicado, ¿verdad?.. Pero creo que hay muchos muchachos que están calificados”.

Esfuerzo de diversidad

En un momento en que el presidente Donald Trump ha tomado medidas para poner fin a los programas de diversidad, equidad e inclusión del gobierno federal, y varias empresas prominentes redujeron las iniciativas de DEI, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, dijo el lunes que la liga continuará sus “esfuerzos de diversidad”

Varios jugadores entrevistados por AP señalaron la brecha entre la proporción de atletas negros en la NFL —53.5 por ciento en 2023, según el Instituto para la Diversidad y la Ética en el Deporte (TIDES)— y la de entrenadores en jefe negros, 22 por ciento para comenzar esta temporada. Eso podría caer al 19 por ciento la próxima temporada (seis de 32), dependiendo de la selección de los New Orleans Saints para la última apertura.

“No se puede pasar por alto esa discrepancia”, dijo McLaurin. “Obviamente, quieres al mejor candidato para el trabajo, ya sea alguien que sea negro, blanco, asiático o quien sea. Sin embargo, cuando tienes una gran representación de jugadores afroamericanos que están en tu liga, te gustaría ver eso representado también en los entrenadores”.

¿Cuántos equipos de la NFL nunca tuvieron un entrenador en jefe de tiempo completo que sea negro?

Dejando a un lado las contrataciones interinas, los Commanders de McLaurin son uno de los 11 clubes que nunca contrataron a un entrenador en jefe de tiempo completo que sea negro, uniéndose a los Bills, Cowboys, Giants, Jaguars, Panthers, Rams, Ravens, Saints, Seahawks y Titans. Eso es aproximadamente un tercio de la NFL.

“¡No! ¿Estás diciendo que la mayoría de los equipos del sur nunca lo han hecho? ¡Es una locura! ¿Cuántos nunca han reclutado a un mariscal de campo negro? ¿Lo has hecho?” dijo el ala defensiva de los Saints, Cameron Jordan. “Hay franquicias obvias que no contratarán a un entrenador negro”.

A lo largo de 25 temporadas, desde 2000 hasta 2024, según un recuento de AP, 31 de los 173 nuevos entrenadores de la NFL, el 18 por ciento, son negros. En ese mismo lapso, ocho de los 19 entrenadores en jefe (42 por ciento) despedidos después de su primera temporada completa son negros.

“Estarías ciego si no te desanimas”", dijo el jugador de equipos especiales de los Cowboys, C.J. Goodwin. “Los entrenadores negros pueden hacerlo, pueden hacer el trabajo... No quieres tener el techo de cristal”.

El ala defensiva de los Raiders, Malcolm Koonce, habló por el 58 por ciento de los jugadores encuestados que respondieron “No” a esa pregunta (el 6 por ciento no estaba seguro de cómo se sentían) respondiendo: “Es como levantar las cejas cuando realmente escuchas el número, pero no es desalentador”.

A la baja

Dos de los tres nuevos entrenadores de tiempo completo de la NFL que son negros fueron despedidos.

Esta temporada comenzó con siete entrenadores en jefe negros: los remanentes Mike McDaniel de los Dolphins, Todd Bowles de los Buccaneers, DeMeco Ryans de los Texans y Mike Tomlin de los Steelers, y los recién llegados Antonio Pierce de los Raiders (quienes comenzaron de manera interina la temporada anterior), Jerod Mayo de los Patriots y Raheem Morris de los Falcons.

Pierce y Mayo fueron despedidos en enero. Una de las seis contrataciones en esta temporada baja es negro, Aaron Glenn de los Jets.

“Todavía es como, '¡Oh, wow, es un entrenador negro!'”. dijo el liniero defensivo de los Jets, Solomon Thomas. “En una liga que es predominantemente negra, definitivamente creo que debería haber más”.

Brandon Brown, director de TIDES, dijo que tiene sentido que los jugadores se sientan de esa manera.

“Siempre tenemos que seguir progresando hacia arriba. Cada vez que ves un progreso a la baja, es un poco desalentador”, dijo Brown. “Al hablar con la gente de la NFL, no falta tratar de ser diverso en sus contrataciones. Lo que finalmente se vea es una cosa”.

¿Y la NBA, la MLB y la NHL?

En la NBA, donde alrededor del 70 por ciento de los jugadores son negros, 11 de los 30 equipos (37 por ciento) tienen un entrenador negro. En las Grandes Ligas, tres de los 30 equipos tienen un mánager negro. En la NHL de 30 equipos, ha habido un entrenador negro, Dirk Graham, que fue despedido por los Blackhawks durante su única temporada.

A casi el 40 por ciento de los jugadores de la NFL que participaron en la encuesta de AP les gustaría ser entrenador en jefe de la liga; otros son más propensos a tratar de ser asistentes o trabajar en la universidad, la escuela secundaria o el futbol juvenil.

Más del 90 por ciento se sintieron alentados por la cantidad de entrenadores en jefe negros que obtuvieron nuevos puestos de tiempo completo la temporada baja pasada. Esas tres contrataciones empataron la mayor cantidad desde el 2000.

¿Qué es la Regla Rooney de la NFL?

La Regla Rooney de la NFL se creó en 2003, llamada así por el propietario de los Steelers, Dan Rooney, quien murió en 2017, para aumentar la diversidad entre los entrenadores (y, más tarde, los ejecutivos de la oficina principal) al hacer que los clubes entrevistaran a candidatos de minorías.

“La Regla Rooney es una gran regla”, dijo McLaurin de Washington, “pero... por lo que he escuchado, algunos equipos usan eso para marcar una casilla, lo cual es desafortunado, en lugar de usar la regla de la manera en que se pretendía”.

Ese es uno de los elementos de la demanda de 2022 presentada por el exentrenador en jefe de los Dolphins, ahora coordinador defensivo de los Vikings, Brian Flores, quien acusó a la NFL y a tres equipos de prácticas de contratación racistas.

“Sabía lo que el Sr. Rooney estaba tratando de lograr con eso”, dijo el tackle defensivo de los Steelers, Cam Heyward. “Y ver a la gente trabajar alrededor de eso y decir: 'Bueno, este tipo ya estaba consiguiendo el trabajo; solo estamos (hablando con un candidato negro) para apaciguar a muchos', no creo que eso sea correcto”.

Las búsquedas recientes de los Patriots y los Jaguars, por ejemplo, levantaron las cejas con entrevistas percibidas por algunos como simplemente destinadas a satisfacer los requisitos de Rooney.

“Hacemos un seguimiento de los candidatos”, dijo Goodell. “Hablamos de la sinceridad y la minuciosidad de una entrevista para asegurarnos de que lo estamos haciendo de la manera adecuada”.

¿Por qué tan pocos?

En cuanto a las causas subyacentes, algunas, como el safety de los Ravens, Kyle Hamilton, apuntaron a las redes y al nepotismo.

“Para los negros en esta liga, es una batalla cuesta arriba... Ha habido una gran cantidad de entrenadores en jefe blancos a lo largo de la historia de la NFL. Esos entrenadores tienen hijos que se dedican a entrenar”, dijo Hamilton. “Mira el gran 'árbol Shanahan'. Sin faltarles el respeto, pero tienen un paso adelante en el negocio. No se trata de lo que sabes; Se trata de a quién conoces... Los negros han estado un poco atrasados”.

Otros encontraron conexiones con problemas más grandes.

“Es simplemente la sociedad estadounidense”, dijo Goodwin de los Cowboys. “Esa es más una pregunta social que una pregunta sobre la NFL”.

