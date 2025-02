El cajemense Karim García entra al Pabellón del Salón de la Fama de la Serie del Caribe

Comparta este artículo

Mexicali, Baja California.- Entre lágrimas en los ojos y bastante conmovido, este jueves el expelotero cajemense Karim García vivió uno de los momentos más memorables de su carrera, al ser inducido al Salón de la Fama de la Serie del Caribe.

El importante evento que se realiza cada año, estuvo encabezado por el Comisionado del Beisbol del Caribe, Juan Francisco Puello Herrera; el presidente de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, Carlos Manrique; el presidente del Club Águilas de Mexicali, Dio Murillo Rogers y los presidentes de las Ligas de Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Japan Breeze, equipos que participaron en la edición 2025 del torneo.

El nativo de Ciudad Obregón, Sonora, de 49 años de edad fue inmortalizado junto al directivo de los Tomateros de Culiacán, Álvaro Ley. En el caso de García recibió los honores como jugador, mientras que Ley lo hizo como promotor, en una ceremonia de entronización que se llevó a cabo en la ciudad de Mexicali.

Dicha velada tuvo tintes de emotividad, pues hay que recordar que, el exjugador de las Grandes Ligas presentó dificultades de salud durante finales de enero al sufrir una embolia que lo dejó con afectaciones del lado derecho de su cerebro, por lo que su presencia en el evento fue ovacionada por todos los presentes.

“Muy feliz de estar aquí con ustedes por todo su apoyo, como pueden ver voy bien, ahí la llevamos poco a poco avanzando y si dios quiere vamos a seguir adelante; me ha costado trabajo, tuve una embolia y un infarto, pero ahí vamos; esto se lo dedico a mi familia, a mis papás. No me lo esperaba, pero uno trabaja duro y gracias a dios y a mi trabajo aquí estamos”, comentó el sonorense quien a su vez recibió las palmas de todos los presentes.

Una ves finalizado el evento, el exjugador de los Yankees dijo valorar más su reconocimiento ahora, debido a que pasó meses muy complicados. Además reveló que va poco a poco en su recuperación, y por el mismo tratamiento y rehabilitación no podrá quedarse a la final, pero espera que sea México quien se lleve la corona.

“Hablé con Benji ahorita, todas las buenas vibras, es muy buen equipo, ojalá salgan inspirados y traigan el campeonato. Es increíble el orgullo de ser campeón en el caribe".

Karim García, es un referente del beisbol nacional, y tiene más que merecido su paso a la inmortalidad de la región, debido a que participó en seis Series del Caribe representando a Águilas de Mexicali (1999), Tomateros de Culiacán (2007), Naranjeros de Hermosillo (2010) y con los Yaquis de Ciudad Obregón (2011, 2012 y 2013), con quienes sumó par de títulos caribeño.

Mientras que el otro galardonado de la noche, hizo historia al convertirse en la primera pareja de hermanos, hasta el momento, en ser miembros del Pabellón de los Inmortales de la Serie del Caribe. El hermano de Álvaro Juan Manuel, fue exaltado en el 2017.

Fuente: Tribuna.