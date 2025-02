Todo está listo para que se pongan en marcha los Juegos Codeson en Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- No hay fecha que no se cumpla ni lapso al que no se llegue, y este fin de semana Hermosillo abrirá sus puertas para darle la bienvenida a los Juegos Estatales Codeson 2025.

Con los deportes de softbol, handball, ajedrez y frontón, iniciará la competencia este fin de semana en su primera etapa, la cual tendrá por sede la capital y reunirá a poco más de 700 atletas.

En el caso de la famosa 'pelota blanda, los desafíos serán en los estadios Fernando M. Ortiz y Mundialistas Hermosillenses, además en los campos de las Unidades Deportivas Coloso y Ley 57, asimismo en los de Galerías.

Dichos compromisos en esos inmuebles serán el viernes y sábado jugarán el rol y el domingo definirán los campeones, en donde se espera un gran ambiente.

Se abrirán los campos de juego

Por otra parte, habrá actividad en las categorías Juvenil Menor (14-16 años) y Juvenil Mayor (17-19), en ambas, con equipos de los municipios de Hermosillo, Cajeme, Nogales, San Luis Río Colorado, Navojoa, Caborca y el Puerto de Empalme.

Mientras que el balonmano celebrará sus duelos de viernes al domingo en el Pabellón de Pelota con atletas en las ramas de 15-16, 17-18 y 19-21 años, tanto varoniles como femeniles, provenientes de los municipios de Hermosillo, Nogales, Cananea y Cajeme.

Por su parte el denominado 'deporte ciencia' está programado para efectuarse en un salón del Hotel Santorian mañana viernes al domingo, sitio en el que competirán ajedrecistas de 17 municipios (Álamos, Navojoa, Cajeme, Guaymas, Empalme, Hermosillo, Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, Caborca, Magdalena, Nogales, Agua Prieta, Suaqui Grande, Ures, Moctezuma y Nacozari) en las categorías menos de Sub 12, 13-16 y la más adelantada 17-20 años.

Habrá ajedrez

Entretanto las canchas de la Unidad Deportiva Hermosillo, antes conocida como Héctor Espino recibirán las competencias del viernes al domingo de frontón en las categorías Juvenil “A”, “B” y “C”, con participación de atletas de las dos ramas, originarios de Cajeme, Hermosillo y por último San Luis Río Colorado.

Cabe destacar que de dicha competencia se estarán determinando a los deportistas que tendrán su boleto al nacional, escenario en donde Sonora ha demostrado ser de las entidades más poderosas de la competencia.

Los Juegos Codeson regularmente se llevan a cabo en Hermosillo, ya que es la ciudad que cuenta con más campos y estadios para los diferentes deportes que se aplican.

Fuente: Tribuna.