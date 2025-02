Benjamín Gil rompe el silencio después de perder la final: "Me siento muy orgulloso"

Comparta este artículo

Mexicali, Baja California.- A pesar de tener una primera ronda arrolladora en donde no perdieron ni un solo encuentro, México no pudo en casa cumplir con el objetivo y perdió la final de la Serie del Caribe (SC) el viernes ante Dominicana.

Aunque en el ‘papel’ es un fracaso para los de la Liga Mexicana del Pacífico, el manager Benjamín Gil, dijo sentirse orgulloso de lo obtenido.

“Queríamos ganar, desafortunadamente no tuvimos suerte. Me siento muy orgulloso de mis muchachos. El sistema de la Serie del Caribe nos ha pasado dos veces que terminamos con el mejor récord, pero no con el trofeo”, enfatizó el manager de los Charros una vez que finalizó el duelo.

Aunque la ofensiva mexicano únicamente pudo conectar un imparable en toda la noche, el 'Jefe' aseguró que fueron ellos quienes estuvieron más cerca de hacer daño, pero no contaron con suerte.

“Hubo dos oportunidades en todo el juego, las bases llenas de ellos fueron sin out, la de nosotros con dos outs. No es tan seguido que un juego se gane sin producidas, fue un doble play y desafortunadamente no tuvimos suerte, después de la tercera entrada de que anotaron sus carreras a pesar de no pegar hit amenazamos más”, sentenció.

Benjamín Gil no pierde la esperanza y advirtió que Charros de Jalisco tiene un roster de calidad suficiente para tener su revancha en la Serie del Caribe y por supuesto para volver a dominar la Liga Mexicana del Pacífico.

“Vamos a ganar varias (Series del Caribe) y hubo algunos jugadores nuestros que no estuvieron unos por distintos motivos, Jared Serna, Álex Osuna, Tirso Ornelas. Este equipo está para pelear bastantes campeonatos en el futuro tanto de la Liga como del Caribe”, afirmó el exjugador de las Grandes Ligas.

Considerando el resultado del viernes, ya son cinco las ocasiones en las que el estratega mexicano no ha podido levantar el trofeo internacional; cuatro con Tomateros y ahora con los Charros de Jalisco.

El equipo mexicano generó un gran entusiasmo en Mexicali, llenando el Estadio del Nido en cada una de sus presentaciones, pero desafortunadamente la corona no pudo llegar para la Liga Arco Mexicana del Pacífico por noveno año al hilo.

Fuente: Tribuna.