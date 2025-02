Se termina la hegemonía: Hay nuevos 'Jefes' en la NFL, los Eagles son campeones del Super Bowl

Comparta este artículo

Nueva Orleans, Estados Unidos.- Luego de dos años de una brutal hegemonía y de marcar toda una época en el último lustro, los Eagles sorprenden a propios y extraños al propinarle una paliza 40-22 a los Chiefs y levantar el Trofeo Vince Lombardi del Super Bowl LIX.

Este domingo 09 de febrero los de Philadelphia se convirtieron en los nuevos ‘Jefes’ de la NFL, y obtuvieron su segundo Super Tazón de toda su historia.

Por otra parte, los de Kansas City no pudieron hacer más grande su legado y se quedaron a un juego de convertirse en el único equipo que ha ganado tres campeonatos al hilo.

Revancha para Jalen Hurts

Tal y como lo anticipó durante toda la semana, Jalen Hurts, fue una noche soñada para las ‘Águilas’, que lograron vengar la dolorosa derrota que sufrieron ante los Chiefs en el Super Bowl de la edición 2023.

Ahora los reflectores no fueron para Patrich Mahomes, sino cayeron en el también destacado Mariscal de Campo Jalen Hurts, quien fue nombrado el Jugador Más Valioso, al dar dos pases para Touchdown y comandar una explosiva ofensiva de los ‘emplumados’.

El juego fue totalmente para el olvido para los que llegaban como bicampeones, pues cerraron los primeros dos cuartos con una pizarra de 24-0, en donde Mahomes fue interceptado en dos ocasiones.

Para el tercer cuarto, los Jefes no lograron conectarse a pesar del medio tiempo de descanso y los Águilas tuvieron otro Touchdown para encaminar la victoria 34-0.

Faltando un minuto para que se pusiera en marcha el último periodo, los de Kansas despertaron, Mahomes lanzó pase de anotación para Xavier Worthy y el juego se puso 34-6. Mientras que en el último cuarto los Eagles todavía consiguieron sumar otros puntos, mientras que los Chiefs consiguieron dos anotaciones más con DeAndre Hopkins y Xavier Worthy para hacer menos grande la diferencia.

Con este resultado, los de Philadelphia frenaron por completo una ascendente era de los Chiefs, que esta noche tuvieron su peor actuación en los últimos cinco años en un Super Bowl.

Vibrante show

El reciente ganador de cinco premios Grammy, Kendrick Lamar hizo estallar a todo el Caesars Superdome de Nueva Orleans, el rapero estuvo acompañado por artistas como Samuel L. Jackson y SZA, donde cantó éxitos como, ‘Squabble Up’, ‘Peakaboo, Man at the Garden’ y su emblemática canción ‘Not Like Us’.

Lamar en su presentación en el Medio Tiempo

Fuente: Tribuna.