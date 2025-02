Sergio Ramos es presentado de manera impresionante en el Gigante de Acero de Monterrey

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Tal y como era de esperarse, el ‘Gigante de Acero’ de Monterrey se llenó por completo para darle la bienvenida al refuerzo estrella de los Rayados y una de las mejores contrataciones de todos los tiempos en la Liga MX: Sergio Ramos.

Ayer, ante miles de aficionados de la ‘Pandilla’, miembros del cuerpo técnico y jugadores del equipo, el español portó por primera vez los colores de su nuevo club y le dedicó unas palabras a los presentes.

“Espero celebrar muchos títulos”

A pesar de contar con 29 campeonatos, 14 nacionales y 15 internacionales, en toda su carrera jugando para escuadras como Real Madrid, PSG y la selección de España, Sergio Ramos no está satisfecho y quiere más y espera lograrlo con Monterrey en el Futbol Mexicano.

“Bueno, Rayados, quiero agradecer de corazón por el recibimiento. Es un privilegio compartir una parte de mi carrera deportiva con ustedes; estoy seguro de que será una campaña llena de éxitos donde podamos celebrar goles y muchos títulos”, declaró para los aficionados que arroparon el Estadio BBVA.

Si bien también se presentaron de forma oficial todos los refuerzos del equipo del Norte para el Clausura 2025, fue el campeón del mundo en 2010 el que acaparó reflectores. Y a pesar de que tiene nueve meses sin tener ni un solo minuto en un partido oficial, no dudó en comprometerse ante la afición regia.

“Es un día muy feliz. Me habían hablado muy bien de la afición de Rayados y quiero agradecer en nombre de mi familia este recibimiento”. Quizás la Liga MX no se sigue en Europa por el cambio de horario, pero es una liga físicamente exigente. Me gustan los retos nuevos y todo lo que sea sumar y vivir experiencias es algo muy favorable a nivel personal”, sentenció.

Ya suda los colores

Por otra parte, una vez que finalizó la presentación, el conjunto regiomontano tuvo el entrenamiento luego de la derrota sufrida en el Olímpico Benito Juárez ante Juárez. Durante la práctica, el español tomó la palabra con sus compañeros en el centro de la cancha y emitió un discurso ante la mirada de todos.

A su vez, Sergio Ramos podría debutar hasta la jornada 10, cuando se enfrenten a Santos en el Estadio BBVA el 2 de marzo del 2025, fecha en la que se espera que ya se encuentre en optimas condiciones físicas.

Fuente: Tribuna.