Efraín Juárez llega a CDMX y le deja fuerte mensaje a la afición de los Pumas

Ciudad de México.- Hubo humo blanco en los Pumas de la UNAM para salvar su temporada, eligieron al canterano Efraín Juárez para salvar el barco tras los malos resultados de Gustavo Lema al frente de la institución. El ex Director Técnico de Atlético Nacional, equipo al que hizo bicampeón en Colombia, Arribó al aeropuerto internacional de la Ciudad de México y reveló el motivo por el cual aceptó dirigir al cuadro del Pedregal.

El director Técnico Efraín Juárez se convertirá en el nuevo entrenador de los Pumas de la UNAM y durante su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México habló con la prensa, detalló que tuvo una serie de reuniones con la directiva universitaria, tras la cual llegaron a un acuerdo y aseguró que no dudó en asumir el cargo de la institución que le abrió las puertas del fútbol profesional. Además, también reveló la manera en la que trabajará con el grupo.

"Cuando la casa te llama, no puedes decirle que no", Efraín Juárez

Estas fueron las primeras declaraciones de Efraín Juárez después de convertirse en el nuevo entrenador de los Pumas de la UNAM, equipo del que fue canterano e incluso levantó un campeonato. "Me da mucha ilusión poder aportar mi granito de arena a esta gran institución. Amo Pumas, siempre lo he dicho y nunca lo he ocultado", reiteró el ex lateral derecho, que acaba de tener su primera experiencia como entrenador.

Efraín Juárez llega a la CDMX, foto: especial

Incluso reiteró que tenía otros objetivos planteados en mente, así como otras oportunidades que estaba buscando. Sin embargo, dejó claro que cuando la casa te llama no le puedes decir que no. Durante la entrevista concedida a diferentes medios de comunicación, el estratega mexicano reveló la manera en que la Directiva auriazul se acercó con él para ligarlo a la institución durante lo que resta de este clausura 2025.

Explicó que todo fue muy rápido. Se trató de una reunión en línea en la cual llegaron a un acuerdo en aproximadamente media hora. Dejó claro que tanto la directiva como él querían que llegara al cuadro universitario. Sin embargo, Efraín Juárez recibe un equipo que se encuentra en el lugar número 12 de la tabla general con solamente 11 puntos en 9 partidos, por lo cual tendrá que cambiarles la cara si es que quiere llegar a la liguilla.

Fuente: Tribuna