Adiós temporada: El pitcher de los Yankees Gerrit Cole se someterá a la cirugía Tommy John

New York, Estados Unidos.- A tan solo días de que se ponga en marcha la temporada 2025 de las Grandes Ligas, se encendieron las alarmas para los New York Yankees, ya que no podrán contar todo el año con Gerrit Cole, quien es el pitcher estelar en su rotación de abridores.



La noticia fue revelada este lunes 10 de marzo, por el propio portal de la MLB, en donde se establece que, el as de los de la Liga Americana, se someterá a una cirugía Tommy John, por lo que se estaría perdiendo todo el torneo con el conjunto que viene de perder la Serie Mundial.

La noticia llega después de que Cole visitó este lunes, en Los Ángeles al Dr. Neal ElAttrache, quien realizará la operación. Cabe destacar que, el pitcher experimentó molestias después de una apertura en la Liga de la Toronja el pasado jueves, lo que provocó una ronda inicial de imágenes de diagnóstico, y dijo que estaba “preocupado” por el estado de su codo de lanzar.

Desde el primer día que soñé con vestir el uniforme de los Yankees, mi objetivo siempre ha sido ayudar a que Nueva York gane la Serie Mundial. Ese sueño no ha cambiado: sigo creyendo en él y estoy más decidido que nunca a lograrlo. Hoy, los expertos médicos más respetados en el campo recomiendan que me someta a una cirugía Tommy John. Esta no es la noticia que ningún deportista quiere escuchar, pero es el siguiente paso necesario para mi carrera. Todavía tengo mucho que dar y estoy totalmente comprometido con el trabajo que tengo por delante. Me esforzaré en mi rehabilitación todos los días y apoyaré a los Yankees de 2025 en cada paso del camino. Amo este juego, amo competir y no puedo esperar a volver al montículo, más fuerte que nunca", declaró el lanzador en sus redes sociales.

Es la segunda primavera al hilo con un problema de lesiones para Cole, quien ganó el Premio Cy Young de la Liga Americana en el 2023 y luego fue marginado en marzo por inflamación y edema en el codo derecho que retrasó su debut en la temporada regular hasta junio.

Durante esta pretemporada, los Bombarderos han sido azotados por lesiones esta primavera, con el bateador designado Giancarlo Stanton y el infielder DJ LeMahieu entre los que se espera que comiencen la campaña en la lista de lesionados. A eso hay que agregar que, la rotación también ha perdido al Novato del Año de la Liga Americana, el dominicano Luis Gil.

Fuente: Tribuna.