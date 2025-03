El receptor DK Metcalf llega a los Steelers, tras un canje con los Seahawks

Comparta este artículo

Pittsburgh, Estados Unidos.- Los Pittsburgh Steelers finalmente tienen a su receptor abierto establecido para grandes jugadas, después de que recibieran al dos veces seleccionado al Pro Bowl, D.K. Metcalf de los Seattle Seahawks por al menos una selección de segunda ronda, dijeron fuentes con conocimiento del acuerdo a The Associated Press. Las fuentes hablaron con la AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo no era oficial.

El receptor firmó por cinco campañas

Metcalf había solicitado un canje a los Seahawks la semana pasada. Su éxodo se produce durante un tramo tumultuoso para Seattle, que liberó a Tyler Lockett, el segundo mejor receptor de todos los tiempos de la franquicia, el miércoles pasado y luego canjeó al mariscal de campo Geno Smith a las Raiders de Las Vegas el viernes por la noche. Metcalf, de 27 años, también recibirá un nuevo contrato de cinco años por 150 millones de dólares, lo que le da a Pittsburgh el tipo de receptor abierto de alto perfil que el club no ha tenido desde que Antonio Brown fue canjeado a los Raiders en marzo de 2019.

Lo que falta

Metcalf ha tenido al menos 900 yardas recibidas en cada una de sus seis temporadas, aunque terminó con cinco recepciones de touchdown, la menor cantidad de su carrera, en 2024. Tiene el tamaño (6 pies 4 pulgadas) para saltar sobre los defensores y la velocidad para correr junto a ellos. La siguiente pregunta que deben responder los Steelers es quién le lanzará el balón a Metcalf.

El gerente general Omar Khan dijo en el Combinado de la NFL que todas las opciones están sobre la mesa.

Metcalf deberá esperar para ver quién le lanza los balones

Aún así, Russell Wilson o Justin Fields, quienes se combinaron para llevar a Pittsburgh a un récord de 10-7 la temporada pasada, parecerían tener más sentido en el corto plazo.

El presidente del equipo, Art Rooney II, y el entrenador Mike Tomlin han dicho que cualquiera de los dos jugadores podría ser una opción en 2025, aunque dada la juventud, la movilidad y posiblemente el precio de venta más bajo de Fields, podría encajar mejor. Aún así, los Steelers han tenido más de seis semanas para volver a firmar a cualquiera de los jugadores y aún no lo habían hecho con menos de 72 horas antes de que comience el nuevo año de la liga.

De mentor

Sin embargo, agregar a uno de los receptores de pases más imponentes físicamente de la liga en Metcalf podría hacer a Pittsburgh más atractivo para algunos de los otros mariscales de campo que están a punto de ingresar al mercado.

Metcalf también podría convertirse en un mentor para el talentoso pero voluble receptor abierto George Pickens. Pickens, de 23 años, está a punto de entrar en el último año de su contrato de novato y, aunque ha mostrado destellos de brillantez, a menudo lo ha mezclado con episodios de petulancia. Los Steelers se han mantenido optimistas sobre Pickens a pesar de sus errores, aunque no está claro cómo podría reaccionar Pickens al dejar de recibir la máxima factura.

El jugador podría tener gran impacto en Pittsburgh

De cualquier manera con Pickens, la llegada de Metcalf marca un paso audaz para Khan, quien buscó a Brandon Aiyuk de San Francisco el verano pasado solo para que Aiyuk volviera a firmar con los 49ers. Los Steelers nunca encontraron otro objetivo establecido para poner frente a Pickens, y la ofensiva se tambaleó en la recta final. Pittsburgh perdió sus últimos cinco partidos, incluida una derrota por paliza ante Baltimore en la primera ronda de los playoffs.

Fuente: Tribuna