Falcons firman a Leonard Floyd, horas después de ser cortado por los 49ers

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- Solo un par de horas después de ser dejado en libertad por los San Francisco 49ers en el movimiento más reciente de una importante revisión de plantilla, los Atlanta Falcons firmaron al ala defensiva Leonard Floyd, con la intención de mejorar su presión al mariscal de campo con un contrato de un año y 10 millones totalmente garantizados, según dio a conocer una fuente con conocimiento del acuerdo.

Por la mañana de este martes, los San Francisco 49ers anunciaron que cortaban lazos con uno de sus cazamariscales más productivos después de la última temporada, en uno más de los movimiento en los que los Niners ya han perdido a varios titulares del equipo de la temporada pasada a través de la agencia libre, canjes y liberaciones.

El jugador solo duró unas horas desempleado

El gerente general John Lynch dijo el mes pasado en el Combinado de Cazatalentos que los 49ers necesitarían volverse más jóvenes y más baratos después de tener marca de 6-11 en una temporada 2024 plagada de lesiones. El movimiento con Floyd es solo el último en ese ámbito dentro de la escuadra californiana. Floyd, de 32 años, fue segundo en el equipo con ocho y media capturas mientras jugaba todos los 17 partidos, pero tuvo problemas con su defensa terrestre y tuvo también una de las tasas más bajas de victorias en la presión al mariscal de campo, según Pro Football Focus.

Sacan la escoba

San Francisco reemplazará a tres cuartas partes de su línea defensiva titular desde el inicio de la temporada pasada, con el tackle defensivo Javon Hargrave, listo para ser liberado oficialmente al comienzo del nuevo año de la liga, y los Niners también esperaban dejar atrás a Maliek Collins el miércoles, ya sea con una liberación o un canje. Los Niners también le dijeron el lunes al nueve veces seleccionado al Pro Bowl, Kyle Juszczyk, que será liberado, dijo a The Associated Press una persona familiarizada con el movimiento bajo condición de anonimato porque el equipo no había hecho un anuncio, y acordaron un canje para enviar al receptor estrella Deebo Samuel a los Washington Commanders.

El cazamariscales reforzará la defensiva de Atlanta

Varios otros jugadores clave llegaron a acuerdos en la agencia libre el lunes. Los destacados defensores Dre Greenlaw y Talanoa Hufanga consiguieron arreglos con Denver; el esquinero estelar Charvarius Ward llegó a un acuerdo con Indianápolis; el tackle suplente Jaylon Moore y el corredor Elijah Mitchell acordaron también con Kansas City; mientras que el mariscal de campo suplente Joshua Dobbs se fue a Nueva Inglaterra. Todos esos acuerdos fueron confirmados por personas familiarizadas con las firmas, que hablaron bajo condición de anonimato porque no se pueden firmar hasta el miércoles.

Unos llegan

El guardia izquierdo titular, Aaron Banks, también ha llegado a un acuerdo con Green Bay.

Los 49ers también agregaron algo de profundidad en la posición de safety después de perder a Hufanga en la agencia libre. San Francisco acordó un contrato de un año con Richie Grant, quien fue seleccionado en la segunda ronda por Atlanta en 2021 y fue titular en 33 partidos para los Falcons. Pero fue principalmente un jugador suplente y de equipos especiales la temporada pasada y probablemente se ubicará detrás de Malik Mustapha y Ji'Ayir Brown en San Francisco.

La única otra adición que San Francisco ha hecho hasta ahora en la agencia libre es acordar un contrato de tres años por hasta 20.25 millones con el ala cerrada suplente Luke Farrell.

Fuente: Tribuna