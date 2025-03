Los Bills retienen al safety Damar Hamlin al pactar por una temporada más

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- El safety Damar Hamlin regresará a Buffalo, y los Bills también continuaron reabasteciendo su frente defensivo al acordar firmar al tackle Larry Ogunjobi el miércoles.

Hamlin seguirá con el uniforme de los Bills

Los Bills anunciaron que llegaron a un acuerdo para firmar a Hamlin con un contrato de un año. Mientras tanto, una persona con conocimiento del acuerdo confirmó que Ogunjobi acordó un contrato de un año que incluye 8 millones de dólares en dinero garantizado. La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo no es definitivo hasta más tarde en el día. NFL.com informó por primera vez del acuerdo.

Hamlin, un agente libre sin restricciones pendiente, regresa a Buffalo después de iniciar 14 juegos la temporada pasada para continuar un regreso notable para un jugador que tuvo una experiencia cercana a la muerte hace dos años. Hamlin optó por reanudar su carrera después de sufrir un paro cardíaco y necesitar ser reanimado en el campo durante un partido en Cincinnati en enero de 2023.

El jugador de 27 años del área de Pittsburgh entra en su quinta temporada en Buffalo y competirá con el jugador de segundo año Cole Bishop para permanecer en la alineación titular frente al veterano Taylor Rapp. Hamlin tuvo las primeras dos intercepciones de su carrera y 89 tacleadas para los Bills la temporada pasada. Seleccionado en la sexta ronda del draft del 2021 procedente de la Universidad de Pittsburgh, tiene 27 aperturas en 48 partidos.

Afianzan la defensiva

Mientras tanto, Ogunjobi se une a una línea defensiva reestructurada un día después de que Buffalo llegó a un acuerdo para firmar al cazamariscales Joey Bosa con un contrato de un año y 12.6 millones de dólares. Los Bills recurrieron a Bosa, el Novato Defensivo del Año de la AP en 2016 y quien fuera dejado en libertad por Los Angeles Chargers, después de cortar al veterano Von Miller el domingo.

Bosa también se une al equipo de Buffalo

Ogunjobi, de 30 años, tiene ocho temporadas de experiencia en la NFL, incluidas las últimas tres en Pittsburgh, donde se combinó para seis capturas en 48 partidos, 45 de ellos como titular. Fue cortado por los Steelers el lunes en un movimiento para salvar el tope salarial, y fue nominado al Hombre del Año Walter Payton del equipo la temporada pasada.

Ogunjobi llega procedente de Pittsburgh

Con una estatura de 6 pies 3 pulgadas y 305 libras, Ogunjobi fue seleccionado por Cleveland en la tercera ronda del draft de 2017 procedente de Charlotte, y jugó sus primeras cuatro temporadas en la NFL con los Browns. También pasó la temporada 2021 en Cincinnati.

En general, Ogunjobi tiene 27 1/2 capturas y 56 tacleadas para una pérdida en 108 aperturas de 124 apariciones.

Buffalo previamente reforzó su profundidad al agregar al corredor Ty Johnson, el fullback Reggie Gilliam, el receptor Joshua Palmer y el liniero defensivo Michael Hoecht.

Fuente: Tribuna