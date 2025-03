Marcus Mariota se queda con los Commanders, será el respaldo de Daniels

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- Los Washington Commanders están renovando al mariscal de campo veterano Marcus Mariota para respaldar a Jayden Daniels en la segunda temporada del Novato Ofensivo del Año en la NFL.

Los Commanders acordaron volver a firmar a Mariota el miércoles, justo antes del inicio del nuevo año de la liga, según una persona familiarizada con el acuerdo. La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el contrato aún no había sido firmado.

Mariota, de 31 años, es el último jugador experimentado en quedarse en Washington después de los alas cerradas Zach Ertz y John Bates y el apoyador Bobby Wagner. Los Commanders también lograron un par de grandes canjes para adquirir al receptor abierto Deebo Samuel de los San Francisco 49ers y al tackle izquierdo Laremy Tunsil de los Houston Texans. El canje de Samuel, enviando una selección de quinta ronda de 2025 a los 49ers, se hizo oficial este miércoles.

Tunsil todavía necesita pasar un examen físico antes de que se pueda completar ese movimiento, pero el optimismo ya está zumbando en los chats grupales de los jugadores.

Bates, quien firmó un contrato de tres años, los calificó como grandes movimientos y está emocionado de volver a reunir a Ertz y a “toda la pandilla”.

Mariota fue más que una pequeña parte de eso la temporada pasada. Llevó a los Commanders a una paliza sobre Carolina en octubre como relevista cuando Daniels se fue con costillas lesionadas y aseguró el sexto sembrado en la NFC al ganar a los Cowboys en Dallas en el último partido cuando el entrenador Dan Quinn sacó a Daniels, citando dolor en la pierna. La segunda selección global en el 2015, nueve años antes de que Daniels fuera tomado en ese mismo lugar en el draft, Mariota firmó en Washington listo para servir como mentor de un joven mariscal de campo o jugar según sea necesario.

Mariota dio algunos consejos justo antes de que Daniels lanzara el touchdown de la victoria en tiempo extra para vencer a Atlanta y meterse en los playoffs. Y Quinn y Daniels elogiaron repetidamente a Mariota por su papel en la práctica y en la banca incluso antes de lanzar un pase. “Incluso desde antes de que yo llegara aquí, siempre ha sido un tipo que cuando lo conocí por primera vez, muy genuino, muy amable y simplemente me dijo: 'Si necesitas algo, házmelo saber'”, dijo Daniels la temporada pasada. “Marcus ha sido así desde el primer día”.

Ertz, quien firmó su segundo contrato con los Commanders el martes, reconoció que tener a Daniels y a jugadores que marcan la diferencia como el esquinero Mike Sainristil en el draft es parte de la construcción de talento organizacional. Pero después de que el gerente general Adam Peters canjeó un puñado de selecciones para obtener talentos probados como Samuel y Tunsil, al jugador de 34 años en el ocaso de su carrera no le importan esos riesgos calculados.

“Para un tipo que quiere ganar ahora, al igual que todos los demás en este edificio, a veces es un atajo ir a buscar un producto probado y un par de esos muchachos que son muy, muy, muy buenos jugadores de fútbol y que ayudan a nuestro equipo de inmediato y no hay conjeturas ni proyecciones en ese sentido. —dijo Ertz—. Es un momento emocionante... Porque estamos haciendo todo lo posible para ser el equipo que queremos ser. Y estoy haciendo todo lo posible para ser el jugador que quiero ser, y está haciendo lo mismo con el equipo”.

