El Hijo del Santo apostará su máscara ante también otra máxima leyenda de la lucha libre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Fue hace unos meses cuando el Hijo del Santo anunció que su momento en la lucha libre ha terminado, por eso programó una 'Gira de Despedida' en diferentes partes de la República Mexicana. Pero por si algo faltaba, ese adiós podría ser amargo, ya que la leyenda del pancracio se estará jugando su máscara.

En entrevista para los medios nacionales, el 'enmascarado' de plata' apostará su incógnita en su última lucha en la Arena Ciudad de México el próximo 6 de abril en un duelo en donde también estarán otra de las máximas figuras de este deporte como lo es Fuerza Guerrera y otros luchadores que se darán a conocer próximamente.

Aunque ambas figuras mundiales de la lucha libre desean apostar sus máscaras en un mano a mano, aseguraron que esa decisión no les corresponde a ellos, sino al departamento de programación del evento. En la conferencia de prensa, justo cuando el apodado ‘Mosco de la Merced’ expresó su sentir sobre el combate, L.A. Park apareció en las pantallas del recinto para exigir que se le considerara para esta lucha.

“Tú Fuerza Guerrera, eres un oportunista. Si tú y el (Hijo del) Santo hacen la función sin mi, soy capaz de presentarme, subirme y desenmascararlos a los dos”, agregó. "Voy a fallar mi palabra Santo, como enemigo soy muy bueno, y si tú y el Santo harán esa función, soy capaz de presentarme... por hacerme a un lado, hoy no me hagas a un lado", declaró el rudo.

En la misma conferencia de prensa, el Hijo del Santo comentó que, elementos como Blue Demon Jr, Octagón y El Hijo del Solitario no formarán parte del cartel de despedida. El veto impuesto tanto por el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) como por Lucha Libre AAA sobre el heredero de la Leyenda de Plata ha provocado que varias figuras no levanten la mano para formar parte del cartel.

“El problema con mis compañeros, que quiero mucho y respeto, es que están dentro de las empresas. A Octagón me hubiera encantado tenerlo en mi gira, pero no los dejan luchar conmigo. Blue Demon Jr está ahorita con AAA, el (Hijo del) Solitario también. Como son muy inestables, y con todo respeto, no tienen los suficientes pantalones para mandarse solos, no los incluimos”, declaró.

Cabe destacar que, la presentación del 6 de abril no será la última de la gira del adiós. El Hijo del Santo informó que aún no tienen una fecha determinada para la lucha que pondrá fin a sus más de tres décadas de trayectoria, ya que tienen deseos de visitar otras latitudes.

Fuente: Tribuna.