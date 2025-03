Joey Bosa busca 'renacer' como cazamariscales con su llega a los Bills

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Joey Bosa no necesita que le recuerden que está envejeciendo. Lo que no se considera a sí mismo es “noticias viejas”, como dijo Bosa durante una conferencia de prensa el jueves después de firmar su contrato de un año y 12.6 millones de dólares con los Buffalo Bills.

Bosa sabe que se le acaba el tiempo como jugador

A cuatro meses de cumplir 30 años, y después de tres temporadas sin lesiones, Bosa llegó a Buffalo con la esperanza de restablecerse como uno de los principales cazamariscales de la NFL. “Se me está acabando el tiempo aquí. Va rápido. Ya estoy en el año 10 y no me quedan muchos momentos”, dijo Bosa. “Así que tengo que agarrarlos mientras pueda. Y creo que todo lo que tengo en mente va a ser el futbol este año y ayudar al equipo”.

Ese equipo ahora son los Bills, luego de nueve temporadas con los Chargers.

Fue en el sur de California donde fue nombrado novato defensivo del año de la NFL en 2016 y firmó uno de los contratos más ricos de la liga en la campaña 2020. El punto más bajo fue darse cuenta de que él también puede ser prescindible después de ser cortado por Los Ángeles la semana pasada.

El defensivo se siente bien y listo para iniciar una nueva aventura

“Se ha ido en un abrir y cerrar de ojos”, dijo Bosa, quien aseguró que no le guarda rencor a los Chargers. “Pero estoy listo para hacer borrón y cuenta nueva, dejar esas cosas atrás”, agregó. “Sé que han sido unos últimos años difíciles, pero sé que cuando estoy sano y estoy en el campo, juego muy bien y estoy en un alto nivel”, afirmó a los reporteros.

Zapatos a llenar

A Bosa se le está pidiendo que ocupe el puesto de apoyador que quedó vacante después de que los Bills cortaron a Von Miller el domingo. Bosa es seis años más joven que Miller, aunque ambos han visto caer su producción en los últimos años. Las 72 capturas de Bosa están empatadas en el décimo lugar en la liga desde 2016. Pero tiene solo 14 capturas en las últimas tres temporadas, durante las cuales estuvo limitado a 28 juegos debido a lesiones en la ingle, el pie, la cadera y la espalda.

En el lado positivo, el tiempo de Bosa en la AFC Oeste lo hace familiarizarse con enfrentar a Patrick Mahomes. El mariscal de campo de los Chiefs, quien se ha convertido en un némesis de los Bills después de mejorar su récord de playoffs a 4-0 contra Buffalo, luego de la victoria de Kansas City por 32-29 en el juego de campeonato de la AFC en enero pasado, en un resultado muy doloroso para los Bills.

Espera enfrentar a Mahomes de nueva cuenta

“Me gustaría pensar que podría ayudar un poco en ese frente”, dijo Bosa, quien dijo que se siente saludable y que gracias a su prometida, ya ha encontrado un lugar para vivir en Buffalo. Y espera estar de vuelta en lo que llamó una ‘ciudad de futbol’, similar a sus días universitarios en Ohio State.

“Han pasado nueve años, de los cuales estoy muy agradecido por mi carrera y por cómo se ha desarrollado. Pero estoy listo para experimentar algo diferente”, dijo Bosa. “Lo que voy a tratar de hacer es realmente disfrutar el momento... y realmente tratar de volver a disfrutar del futbol y divertirme de nuevo”, agregó. “Me estoy haciendo viejo y estoy listo para ganar. Y creo que este equipo está preparado para hacer eso”.

No llega solo

Junto a Bosa en Buffalo está un excompañero de equipo de los Chargers, el receptor abierto Joshua Palmer, quien firmó un contrato de tres años después de pasar sus primeras cuatro temporadas en Los Ángeles. “Un monstruo” es como Palmer describió a Bosa. Firmar con los Bills es una especie de regreso a casa para Palmer, de 25 años, quien es de Toronto, a unas dos horas en auto de Buffalo. Sus padres aún viven allí.

Los Bills también anunciaron la firma del exsafety de los Washington Commanders, Darrick Forrest, con un contrato de un año. Forrest pasó sus primeras cuatro temporadas en la NFL con Washington, donde tuvo cuatro intercepciones y también jugó un papel de equipos especiales en 40 partidos, incluidos 17 como titular.

Fuente: Tribuna