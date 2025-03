Rafael Devers cambia de opinión; quiere ayudar al equipo a ganar, incluso como designado

Comparta este artículo

Boston, Estados Unidos.- Los Boston Red Sox son uno de los equipos que prometen más para este arranque de campaña, pues mantuvieran la base de peloteros que tuvieron el año pasado y no solo eso, también agregaron grandes incorporaciones, siendo la más mediática la de Alex Bregman.

Bregman quien es guante de oro en la tercera base, parecía ser un acierto para el equipo, pero cuando recién estampó su firma, una de las máximas estrellas del club, Rafael Devers mostró su molestia y amenazó que no se bajaría de la esquina caliente, dejando con esto un momento de tensión en el vestidor.

Pero a semanas de dichas declaraciones del dominicano, parece que esa idea ya terminó, pues el propio Devers ya manifestó que se encuentra completamente a la disposición del equipo y hará lo que sea necesario para ganar, hasta de ser posible jugar como bateador designado.

El quisqueyano afirmó ayer para una entrevista en las Grandes Ligas, que tuvo una conversación hace dos o tres semanas con el director de operaciones de béisbol de Boston, Craig Breslow, y el manager, el puertorriqueño Alex Cora, sobre la situación.

“Ya hablamos y estoy dispuesto a hacer lo que ellos quieran que haga. Estoy aquí para ayudar. Ya conversé con ellos sobre eso y saben cuál es mi posición, pero yo sólo estoy listo para jugar”, confesó.

Sus comentarios contrastan drásticamente con lo que dijo en su primera rueda de prensa del 17 de febrero, el mismo día del primer entrenamiento del equipo completo. “La tercera base es mi posición. Es lo que he jugado. No sé cuáles son sus planes. Sé que tuvimos una conversación. Dejé en claro cuáles eran mis deseos y lo que pase de aquí en adelante, no lo sé”, había declarado.

"Al final del día, no es mi decisión. Yo no tomo las decisiones aquí. Entonces, me siento bien. Saldré y haré lo que tenga que hacer”. “Hablé con ellos. No voy a compartir lo que hablamos aquí, porque no quiero que se malinterprete… son conversaciones privadas. Les dije todo desde mi punto de vista, cómo veo las cosas, y ellos lo saben”, son las nuevas declaraciones del cañonero de Boston.

A este tema se suma el hecho de que Devers aún no ha jugado en un partido de la Liga de la Toronja. Su estreno ha sido pospuesto varias veces después de que le dijera a Cora que necesitaba más tiempo para afinar su mecánica. Se espera que sea la próxima semana cuando el dominicano ya este en acción.

Inclusive para la directiva el plan más reciente es que Rafael juegue como bateador designado en el partido del sábado en casa contra los Bravos. “Sí, ése es el plan. Veremos cómo me siento mañana. Pero sí, ése es el plan”, sentenció.

Fuente: Tribuna.