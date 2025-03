San Diego FC anuncia medidas para erradicar el grito homofóbico de su estadio

Comparta este artículo

San Diego, Estados Unidos.- Más vale prevenir que lamentar, y así lo entiende la directiva del San Diego FC, que anunció que utilizará mensajes antes del partido y en el estadio, medidas de seguridad mejoradas y una fuerte aplicación de las políticas para disuadir a los aficionados de participar en lo que llamó “cánticos discriminatorios” en los partidos en casa, anunció el equipo el jueves.

El equipo espera un mejor comportamiento de su afición

Un cántico homofóbico empañó el partido inaugural en casa del club de expansión de la Major League Soccer (MLS) el pasado sábado 1 de marzo. El club condenó el cántico después del empate sin anotaciones de San Diego con el St. Louis City. Hubo tres momentos en la segunda mitad que se escucharon los cánticos ofensivos en las gradas del Snapdragon Stadium, incluso el arbitro se vio obligado a detener las acciones en un momento.

El equipo californiano dijo que los compradores de boletos recibirán un boletín informativo ‘Know Before You Go', que reforzará el compromiso del club de fomentar un entorno inclusivo y respetuoso. Se colocará un volante en todos los portavasos de los asientos para recordar a los fanáticos que no se tolerará el lenguaje discriminatorio, con un mensaje en inglés y español de: “Aquí No” / “Not Here”.

Inclusión y unidad

Antes del inicio del partido, el director ejecutivo del club, Tom Penn, el entrenador Mikey Varas, el mediocampista Aníbal Godoy y los líderes del sindicato de aficionados del equipo entregarán mensajes de unidad e inclusión, al tiempo que enfatizarán el enfoque de tolerancia cero al cántico homofóbico. En la sección de aficionados se desplegará una pancarta gigante que refuerce el mensaje que quieren dar.

El grito se inició en Estados Unidos en los partidos del Tri

Además, se aumentará el número de personal de seguridad del estadio y se colocará en áreas clave, con una mayor presencia cerca de la sección del portero rival. Los infractores serán identificados y expulsados, y pueden enfrentar sanciones adicionales. El protocolo de tres pasos de la FIFA estará vigente para los partidos en casa de San Diego, que incluye la capacidad de detener, suspender o abandonar el partido si persiste el comportamiento discriminatorio.

El insulto de una sola palabra en español suele ser hecho por los aficionados mientras el portero contrario realiza un saque de meta, y ocurre regularmente tanto en el futbol de clubes como en el de la selección nacional en México.

