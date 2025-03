La olímpica mexicana, Alexa Moreno inaugura la Copa de Gimnasia en Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La capital de Sonora se encuentra de manteles largos, pues una de las máximas referentes del deporte nacional e internacional vistió Hermosillo, se trata de la tres veces atleta Olímpica, Alexa Moreno, quien aperturó las acciones de la Copa de Gimnasia.

Este certamen contará con la participación de alrededor 600 gimnastas provenientes de clubes de Sonora, Baja California Sur, Norte, Sinaloa, Jalisco, Nuevo León, Ciudad de México, Coahuila y Querétaro. Durante la inauguración, la tres veces olímpica se dio a la tarea de impartir una charla con los atletas en busca de promover la práctica de esta disciplina entre las nuevas generaciones de este país.

Además de la excampeona del mundo, las autoridades que conformaron el presídium fueron César Valenzuela (director del Comité Organizador) y Rafael Cruz Flores (director del Instituto del Deporte de Hermosillo) y la invitada de honor Alexa Moreno, quien se mostró agradecida de ser parte de este evento y visitar tierras sonorenses.

Aprovechando su visita, cientos de atletas estuvieron atentos a las recomendaciones de la olímpica tricolor, quien habló sobre lo que ha sido su trayectoria en este deporte que inició a practicar desde los 3 años. “Yo era muy traviesa, entonces a mi mamá se le ocurrió que era excelente idea meterme a gimnasia y así empecé. Creo que uno le va agarrando cariño al deporte, de repente volví y ya tenía 20 años haciendo gimnasia, ha sido un largo camino”, dijo Alexa en la conferencia de prensa que se celebró este viernes.

“Mis papás me dijeron ‘en el deporte, haz lo que quieras, llega a donde quieras, nosotros te apoyamos, pero la escuela no me la dejas’. Mi papá ‘con lo que sea, tener un papel de que fuiste a la escuela, te va a ayudar mucho más que cualquier otra cosa’, la gimnasia se acaba y tienes que tener un plan B, por eso nunca me dejaron dejar la escuela”, fueron otras de las recomendaciones que hizo la nacida en Mexicali.

Actualmente, Moreno se está recuperando de una lesión, y su última aparición en los Juegos Olímpicos no fue lo que esperaba pues se quedó lejos de las medallas, pero a pesar de eso, no sabe si quiere dejar el deporte. “Tengo muchas cosas que arreglarme, es bastante desmotivante, sinceramente, pero se tiene que hacer. No sé si voy a estar como al 100 por ciento, en condiciones de sí hacer algo que a mí me guste, que valga la pena, que yo sienta puedo entrenar así para llegar a un nivel donde quisiera estar, necesito ver cómo responde mi cuerpo”, sentenció la atleta.

Cabe destacar que la copa que se está celebrando en Hermosillo terminará el 17 de marzo, fecha en la que ya se conocerá a las mejores atletas del país.

Fuente: Tribuna.