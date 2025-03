Le salen alas; Cooper Kupp llega a un acuerdo por tres campañas con los Seahawks

Comparta este artículo

Seatle, Estados Unidos.- Menos de 72 horas después de su salida de la ciudad de Los Ángeles, Cooper Kupp tomó sus maletas y se enfiló más al norte, específicamente a la ciudad de Seattle, Washington tras acordar un contrato de tres años y 45 millones de dólares con los Seahawks, dijo a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo. La persona habló con la condición de anonimato el viernes porque el contrato no ha sido firmado.

El receptor no duró mucho como agente libre

Kupp, el Jugador Más Valioso del Super Bowl 56, fue cortado por Los Angeles Rams el miércoles.

Ayudará a reemplazar a DK Metcalf y Tyler Lockett para el equipo de su estado natal en Seattle, que canjeó al mariscal de campo Geno Smith a Las Vegas Raiders y firmó a Sam Darnold en la agencia libre. Kupp se unirá ahora a un cuerpo de receptores reducido en Seattle, encabezado por el receptor de 23 años Jaxon Smith-Njigba, el veterano receptor Márquez Valdes-Scantling y Jake Bobo.

Kupp, quien brilló en la universidad en Eastern Washington y es de Yakima, Washington, fue el Jugador Ofensivo del Año de AP en 2021 cuando ganó la triple corona de receptores al atrapar 145 pases para mil 947 yardas y 16 touchdowns. Kupp agregó 33 recepciones para 478 yardas y seis touchdowns en la postemporada, incluido el touchdown de la victoria en el Super Bowl sobre Cincinnati en el campo de los Rams.

Limitaciones

Kupp estuvo plagado de lesiones en las últimas tres temporadas y no tuvo 900 yardas recibiendo durante ese lapso. Tuvo un final difícil la temporada pasada, durante la cual se perdió cuatro juegos temprano por una lesión en el tobillo. Kupp tuvo apenas 12 recepciones para 162 yardas en los últimos cinco partidos de la temporada regular durante el tramo menos productivo de su carrera.

Su productividad fue afectada por las lesiones

Su papel también disminuyó con los Rams, en detrimento de Puka Nacua quien emergió como un receptor de élite de la NFL en las últimas dos temporadas y como uno de los blancos favoritos del quarterback Matthew Stafford. Mientras tanto, Los Ángeles ha agregado a Davante Adams esta temporada baja, firmando al receptor abierto tres veces All-Pro con un contrato de dos años que podría valer hasta 46 millones de dólares.

Kupp fue seleccionado en la tercera ronda del draft de 2017 procedente de Eastern Washington en la primera clase de draft del entrenador Sean McVay. Había sido una pieza central de la ofensiva a lo largo de su carrera, atrapando 634 pases para siete mil 776 yardas y 57 touchdowns.

Fuente: Tribuna