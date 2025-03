Lewis Hamilton acapara la atención en su debut con Ferrari en la Fórmula 1

Comparta este artículo

Melbourne, Australia.- El siete veces campeón mundial de la Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton compite con un auto de la escudería Ferrari por primera vez en su carrera. El actual campeón del mundo, Max Verstappen, llega sin mucho kilometraje en su Red Bull. Lando Norris está ayudando a McLaren a establecer un punto de referencia con su ritmo en las pruebas. La F1 espera una temporada de 75 aniversario hipercompetitiva en 2025, y comienza este fin de semana con el Gran Premio de Australia. No faltan las incógnitas en cuanto al orden jerárquico y el clima.

Hamilton espera repetir su éxito ahora con Ferrari

La mayoría de los titulares antes del GP de Australia del domingo han girado en torno al paso de Hamilton a Ferrari desde Mercedes.

La normalmente relajada conferencia de prensa previa al evento en Albert Park estuvo repleta de periodistas y fotógrafos para escuchar a un rejuvenecido Hamilton sobre cuánto está disfrutando del paseo del caballo rampante.

El piloto británico de 40 años va a su 19na temporada en la F1, pero ha tenido una perspectiva diferente desde su primer día en enero en la sede de la Scuderia en Maranello, donde es compañero de equipo de Charles Leclerc.

“Realmente no abordo este papel con presión”, dijo Hamilton. “Creo que a lo largo de los años, la presión que me he puesto a mí mismo siempre ha sido 10 veces mayor que cualquier otra presión que se me pueda imponer. No me he unido a este equipo y me han hecho sentir ninguna presión. Tengo una expectativa para mí mismo, sé lo que puedo aportar. Sé lo que puedo ofrecer. Y sé lo que se va a necesitar”.

El ritmo de McLaren

Norris ha estado tratando de restar importancia a su ritmo de tandas largas que impresionó al paddock durante las pruebas de pretemporada en Bahréin el mes pasado y convirtió a McLaren en uno de los favoritos a principios de temporada.

“Sé que hay mucha expectativa”, dijo Norris. “Fue la única carrera que hice que hizo que todos creyeran esto bastante. Ha sido una buena carrera, pero también en las condiciones más perfectas”. Trató de moderar las expectativas diciendo que la carrera de su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri, al día siguiente “fue mucho más lenta”. “No porque condujera peor”, explicó Norris, “sino simplemente porque las condiciones del último día eran considerablemente más lentas”.

Norris y McLaren son los favoritos en esta temporada

Sin embargo, no se puede negar que McLaren confía en la primera carrera de la temporada, incluso si no están muy seguros de su ritmo final.

“Nadie sabe realmente qué esperar”, dijo Piastri, quien aspira a convertirse en el primer australiano en ganar el Gran Premio de Australia de F1.

“Las pruebas han ido bastante bien, pero no se sabe cuál es la posición de cada uno. Creo que estamos muy contentos con cómo ha ido nuestro test, pero Melbourne es una pista completamente diferente a la de Bahréin. El clima va a ser diferente al de Bahréin y diferente cada hora, por lo que parece”.

Práctica del viernes

Ferrari llevó la contienda a su rival de toda la vida, McLaren, en la segunda práctica, cuando Leclerc cerró la sesión en la cima, poco más de una décima de segundo por delante de Piastri y Norris. Leclerc y Norris intercambiaron los tiempos más rápidos a lo largo de la carrera de la tarde, con su ritmo presenciado por 125 mil 548 personas en el frondoso circuito de Albert Park, una multitud récord el viernes para el Gran Premio de Australia.

Hamilton tuvo una segunda sesión mucho más fuerte para Ferrari, con el siete veces campeón del mundo terminando quinto, a poco más de cuatro décimas de su compañero de equipo Leclerc. “Todavía hay trabajo de equilibrio por hacer durante la noche, y nos falta un poco de ritmo, pero eso es lo que se espera”, dijo Hamilton. “Se trata de construir paso a paso, maximizar lo que tenemos y seguir avanzando”.

Leclerc sabe que queda trabajo por hacer

El segundo equipo de Red Bull, Racing Bulls, hizo sombra al equipo principal, con Yuki Tsunoda e Isack Hadjar mostrando una velocidad sorprendente para terminar la sesión en cuarto y sexto lugar.

El campeón del mundo Max Verstappen no pudo pasar de la séptima posición, a casi medio segundo de la segunda sesión.

“Hoy, el agarre no fue muy bueno, y estuvimos luchando con los cuatro neumáticos, particularmente en el sector uno y en el sector final”, dijo Verstappen sobre su auto Red Bull. “Parece que no estamos ahí arriba en este momento, pero trabajaremos para encontrar más ritmo”.

La última práctica precederá a la clasificación del sábado.

Fuente: Tribuna