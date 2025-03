Los Halcones de Ciudad Obregón intentarán obtener su primera victoria de la temporada en Jalisco

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- Con una serie reprogramada y un par de derrotas al hilo en casa, el debut del torneo Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico (Cibacopa) 2025 de los Halcones no ha sido del todo positivo, por eso buscarán este fin de semana ‘levantar’ su vuelo en tierras tapatías.

La escuadra de Ciudad Obregón visitará este sábado y domingo a los Astros de Jalisco, con el objetivo de sumar ya su primera victoria del campeonato, que apenas arrancó la semana pasada.

La prueba no será nada sencilla para los ‘emplumados’, ya que los de Guadalajara comenzaron de manera arrolladora del torneo, ganando sus primeros cuatro compromisos, ocupando la parte alta de la tabla general. Además, ante Halcones, los Astros estarán haciendo su tan esperado estreno en casa, debido a que sus dos primeras series fueron de visita; ante Venados y Caballeros.

Por otra parte, aunque los de Cajeme no pudieron ganar uno de los dos choques que jugaron en la Arena Itson ante los Pioneros, en lo individual jugadores como, Keith Williams y Jairus Holder quienes tuvieron partidos de 20 unidades. Ahora con un descanso de cuatro días y con los ánimos renovados, la escuadra del coach Dennis Cutts intentará arruinar la fiesta que tiene presupuestada astros ante su gente este fin de semana.

Torneo hasta el momento

Además del gran rendimiento que tienen los Astros de Jalisco en el inicio de actividades, los Ángeles de la Ciudad de México se ubican en la segunda posición con tres victorias y una derrota, manteniéndose cerca del liderato, ya que una victoria que tengan este fin de semana ante Guasave y una derrota de los tapatíos, los pondría en la cima.

Pioneros de Los Mochis ocupa la tercera posición con el mismo récord que los capitalinos, sumando tres triunfos y una derrota. Inclusive vienen de barrer a los Halcones en Ciudad Obregón. Por su parte los Frayles de Guasave se encuentra en cuarto lugar también con los mismos números.

Ostioneros de Guaymas y Zonkeys de Tijuana se encuentran en quinto y sexto lugar, con la marca de dos descalabros y la misma cantidad de triunfos. Mientras que la parte baja de la tabla es para los tricampeones Rayos de Hermosillo y los Halcones de Ciudad Obregón quienes todavía no saben lo que es ganar en el torneo.

Fuente: Tribuna.