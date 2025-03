McIlroy gana el The Players Championship y toma impulso para el Masters

Comparta este artículo

Florida, Estados Unidos.- El desempate fue de apenas tres hoyos. Rory McIlroy solo necesitó tres swings. Y, sin embargo, su victoria del lunes sobre J.J. Spaun en The Players Championship reveló mucho sobre el estado de su juego y la naturaleza cruel del notorio TPC Sawgrass.

Un largo retraso por mal tiempo impidió la conclusión del TPC Sawgrass el domingo, y con McIlroy y Spaun empatados en la cima a 12 bajo par, se vieron obligados a regresar para un desempate de tres hoyos al día siguiente. La espera valió la pena para McIlroy, quien se impuso a su rival después de tres hoyos para asegurarse el premio mayor de 4.5 millones de dólares.

McIlroy logró un nocaut temprano contra J.J. Spaun con su mejor drive de la semana que preparó un simple birdie, seguido de un hierro 9 de tres cuartos contra un viento frío y cacareante que encontró tierra en el green de la isla en el par 3 del hoyo 17.

“De ninguna manera tuve mi mejor material esta semana”, dijo McIlroy después de convertirse en el octavo ganador múltiple de The Players. “Pero aun así pude ganar uno de los torneos más importantes del mundo. Eso es algo enorme”. Es la primera vez en su carrera que gana dos veces antes del Masters, el major que durante más de una década le ha impedido unirse al grupo más elitista del golf con el Grand Slam de su carrera.

Demasiado largo

Spaun pensó que tenía la respuesta perfecta hasta que vio su hierro 8 navegar sobre la isla en el segundo hoyo de desempate, poniendo fin a sus esperanzas de la mayor victoria de su carrera.

Spaun se quedó corto en sus aspiraciones

“¿Puedo ver esto?” Spaun dijo mientras estaba sentado en una mesa, con los ojos fijos en un televisor en la parte trasera del centro de prensa que mostraba una repetición de su golpe de salida en el hoyo 17. Era la primera vez que veía dónde caía la pelota, justo más allá del marco de madera y en el agua. Sólo había oído gemidos desde la galería.

Y todavía no lo podía creer.

—Nunca pensé que fuera largo —dijo en voz baja—. “Nunca pensé que fuera largo”.

Así terminó una semana memorable en el torneo más rico del golf, donde miles de espectadores se presentaron bajo el frío y el viento para únicamente 47 minutos de golf entre McIlroy, uno de los jugadores más célebres que ahora tiene 39 victorias mundiales, y Spaun, un jugador de 34 años con un título del PGA Tour que hasta esta semana nunca había superado los 70 en el TPC Sawgrass.

Insomnio

McIlroy dijo que se despertó a las tres de la mañana y no pudo volver a dormirse. Ya sea que se tratara de tratar de ganar o tratar de no perder (tenía una ventaja de tres golpes con cinco hoyos por jugar en la ronda final el domingo) no importaba.

Las horas de insomnio valieron la pena

Trabajó en su golpe de salida con el mismo viento de ayuda por la derecha. Para practicar con el viento derecho para el hoyo 17, McIlroy se giró y golpeó pelotas desde el campo hacia el tercer green. McIlroy había estado irregular desde el tee toda la semana, fallando casi la mitad de sus calles. Marcó la pauta con su mejor de la semana, un batazo de 336 yardas por el medio que preparó un wedge de lanzamiento desde 176 yardas hasta el par 5 del hoyo 16 para un birdie de dos putts desde 35 pies.

“Pensé que si podía poner la pelota en el fairway allí, le pondría un poco de presión a J.J.”, dijo. “Dar un paso adelante y hacer ese swing fue increíble”.

“Cuando mi pelota estaba en el aire, le decía que bajara” dijo McIlroy.

Pospuesto

El primer desempate de tres hoyos en 10 años en The Players fue causado por un retraso de cuatro horas por lluvia el domingo. McIlroy tuvo que hacer un putt de par de 4 pies en el hoyo 72. Spaun tuvo un putt para birdie de 30 pies para la victoria que se detuvo a centímetros de distancia. McIlroy, decepcionado y habiendo perdido una ventaja de tres golpes en los últimos nueve, miró hacia el desempate diciendo: “Haz cinco buenos swings mañana por la mañana y haz esto”.

Resulta que solo necesitó tres, el driver y el wedge en el hoyo 16, el hierro 9 en el 17, para vencer a Spaun y reclamar el premio de 4.5 millones de la bolsa de 25 millones.

Rory recibe la felicitación de su rival en el campo

Cualquier mención de que The Players sea el quinto major o incluso que se parezca a uno no es lo que McIlroy quiere hacer en este momento porque sabe que el verdadero, el grande, está a un mes de distancia en Augusta National. El truco ahora es mantener su juego en buena posición. También ganó el AT&T Pebble Beach Pro-Am el mes pasado. Planea agregar una apertura más en Houston o San Antonio antes del Masters.

“Todo parece estar en buen estado de funcionamiento en este momento”, dijo. “Simplemente sigue practicando y haciendo las cosas correctas y practicando los hábitos correctos, y día tras día, semana tras semana, todos se suman a días como hoy”.

Spaun ganó 2 millones 725 mil por su segundo puesto y subió al número 25 en el ranking mundial, lo suficientemente alto como para asegurarse un lugar en el Masters.

“Un buen consuelo para la semana”, dijo Spaun.

Fuente: Tribuna