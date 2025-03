Yamamoto está listo para brillar con Dodgers en el juego inaugural en Japón

Comparta este artículo

Tokio, Japón.- Yoshinobu Yamamoto sabe lo que es viajar por todo el mundo para subir al montículo en su primera apertura de la temporada de las Grandes Ligas. Es seguro decir que el primer intento no salió muy bien.

Yamamoto lanzará el duelo inaugural en su natal Japón

Pero el derecho japonés se recuperó de ese brutal debut en la Major League Baseball de 2024 en Corea del Sur, donde permitió cinco carreras en solo una entrada contra los San Diego Padres, y terminó siendo una parte crucial de un equipo que capturó un título de la Serie Mundial al vencer a los Yankees de Nueva York en cinco juegos. Una temporada después, está listo para ser una estrella.

“Este es mi segundo año, ya no soy un novato”, dijo Yamamoto a través de un intérprete. “Así que me gustaría mejorar y ser un jugador que pueda contribuir mucho más al equipo”. Yamamoto se ha convertido en un potencial as para los Dodgers esta temporada y subirá al montículo para la apertura del día inaugural la temporada del equipo contra los Chicago Cubs el martes en el Tokyo Dome.

Aunque a menudo eclipsado por su compañero de equipo superestrella Shohei Ohtani, el desarrollo de Yamamoto es posiblemente igual de importante para los Dodgers, ya que entra en el segundo año de un contrato de 325 millones de dólares y 12 años que firmó antes de la temporada pasada.

“Creo que Yoshinobu ha crecido considerablemente en un año, realmente lo creo”, dijo el manager Dave Roberts. “Creo que va a tener una temporada tremenda. Creo que habla de su carácter en el sentido de que después de esa debacle, ese comienzo difícil, recuperarse como lo hizo, habla de su competencia y su carácter”, señaló el manejador.

Cumplidor

Después de la primera apertura, Yamamoto estuvo muy bien cuando lanzó en 2024, registrando un récord de 7-2, efectividad de 3.00 y 105 ponches en 90 entradas, a pesar de una lesión en el hombro que lo obligó a perderse aproximadamente la mitad de la temporada. Fue sólido en los playoffs, particularmente durante la Serie Mundial, cuando permitió solo una carrera en 6 y un tercio de entradas en una victoria en el Juego 2.

La labor monticular de Yamamoto se basa principalmente en una combinación de tres lanzamientos de una recta de mediados de los 90, una curva y un divisor devastador que provoca mucho swing y fallo. Ahora también sabe que puede prosperar en las Grandes Ligas.

“Creo que lo más importante es la confianza, que tienes que pasar por la experiencia, para ganar más confianza”, dijo Roberts. “La forma en que eso se manifiesta es que confía en su recta en la zona de strike y no tiene que ser muy fino con ella, y eso hace que todo lo demás sea mejor”.

Roberts está feliz con el crecimiento de su lanzador

Yamamoto, de 26 años, podría ser uno de los titulares de una rotación de abridores de élite que incluye al dos veces ganador del premio Cy Young, Blake Snell, Tyler Glasnow, Tony Gonsolin, el novato japonés Roki Sasaki y eventualmente Ohtani, quien espera regresar al montículo en mayo. Dustin May y Bobby Miller también son opciones, mientras que el veterano zurdo Clayton Kershaw podría contribuir si está sano.

Todo para él

Pero el primer partido de la temporada regular pertenece a Yamamoto. Está listo para aprovechar la oportunidad en su país de origen, especialmente desde que el abridor opuesto al zurdo de los Cachorros, Shota Imanaga, presenta el primer enfrentamiento de lanzadores abridores totalmente japoneses en la historia de la MLB.

El serpentinero sabe que esta vez será diferente

Ese mal comienzo en Corea del Sur hace un año está lejos de su mente.

“En términos de preparación, no hay mucha diferencia”, dijo Yamamoto. “El año pasado, las cosas no salieron como quería, pero este año, creo que estoy bastante contento con el lugar en el que estoy”.

Durante los juegos de exhibición de los Dodgers contra los Tigres de Hanshin y los Gigantes de Yomiuri este fin de semana, Yamamoto ha disfrutado de un poco de inversión de roles. Después de que sus compañeros de equipo lo ayudaron a adaptarse a los Estados Unidos la temporada pasada, él será el que tenga el conocimiento local esta semana en Japón. “Me gusta ayudar tanto como puedo, a mi manera”, dijo Yamamoto. “Creo que todos están disfrutando del entorno diferente”.

Fuente: Tribuna