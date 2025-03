Miami se apaga; el Heat hilvana ocho derrotas por primera vez desde 2008

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- La última vez que un equipo del Miami Heat perdió ocho partidos consecutivos, hasta ahora, fue en 2008. Erik Spoelstra fue entrenador asistente en la última temporada de Pat Riley en el banquillo. Y ese equipo, para decirlo sin rodeos, se estaba hundiendo.

Este equipo no lo es.

Spoelstra reconoce el mal momento que viven

El Heat, que acaba de seguir una estadía en casa de 0-5 con dos derrotas en gira, mismas que llegaron por un total combinado de 55 puntos, está de regreso en casa para cinco juegos más a partir del miércoles contra los Detroit Pistons, con su temporada al borde del abismo o posiblemente incluso más nefasta. La última derrota, la octava consecutiva en general y la 22da del equipo en sus últimos 31 partidos, fue el lunes en Nueva York.

“Todos nos estamos poniendo a prueba, lo dije antes, incluyéndome a mí mismo”, dijo Spoelstra después de la derrota ante los Knicks, una que lo llevó a la racha perdedora más larga de su carrera. “No hay nadie que esté absuelto de esto. No he encontrado suficientes respuestas para este equipo. Tengo que hacer un mejor trabajo. Nuestro grupo tiene que hacer un mejor trabajo”, señaló el entrenador.

Único camino

Miami ha caído al puesto número 10 en la Conferencia Este, técnicamente empatado con el nueve Chicago con 29-39, pero los Bulls tienen la ventaja del desempate. El torneo de play-in es el único camino realista a los playoffs para el Heat ahora. Si se mantienen en el décimo lugar, tendrían que ganar dos juegos fuera de casa solo para tener el derecho de enfrentar al sembrado número uno, probablemente Cleveland, en la Ronda 1.

Los jugadores se encuentran desesperados por el mal paso

Y esto no es una depresión. Esto es un colapso. No pueden anotar, no pueden mantener ventajas y nadie tiene soluciones.

El Heat se ha mantenido por debajo de los 100 puntos en tres partidos consecutivos por primera vez desde noviembre de 2018. Están 10 juegos por debajo de .500 por primera vez desde 2016-17, cuando comenzaron con marca de 11-30 y luego tuvieron marca de 30-11 el resto del camino. Desperdiciaron una ventaja de dos dígitos el lunes por la noche, una ventaja de 13 puntos, por 18va vez esta temporada, empatando a Utah con la mayor cantidad de derrotas de este tipo en la liga.

Días oscuros

¿Cómo se escapó esa ventaja de 13 puntos? El Heat permitió una racha de 76-36. Así es como.

“Es frustrante”, dijo el alero del Heat, el mexicano Jaime Jáquez Jr. “Estamos pasando por los días oscuros en este momento”.

Han perdido 17 partidos en los que han liderado después del primer cuarto, la segunda mayor cantidad de derrotas de este tipo en la NBA esta temporada. Han perdido 11 partidos en los que han liderado al entrar en el último cuarto, empatados con la mayor cantidad de derrotas de este tipo en la liga. Han sido superados por 20 o más puntos en un cuarto siete veces esta temporada, incluida una vez el lunes.

Jaquez Jr.no oculta su frustración

Cuando las cosas van mal, les va muy mal a Miami.

“Cualquiera simplemente renunciaría y se sentiría cómodo con la derrota y sentiría lástima por sí mismo”, dijo el escolta del Heat, Tyler Herro. “Pero, obviamente, nadie siente lástima por nosotros. Tenemos que salir de este hoyo. Todo empieza en este vestuario”.

De alguna manera, estos días son aún más difíciles para Miami de lo que fueron las sagas de suspensión de Jimmy Butler en diciembre, enero y febrero antes de que fuera cambiado a Golden State por Andrew Wiggins. En ese entonces, el Heat ganaba al menos la mitad de las veces más o menos. Se perdió 19 juegos por lesión o suspensión entre el 21 de diciembre y el 5 de febrero; el Heat tuvo marca de 10-9 en esos partidos.

En los 19 juegos desde el cambio, tienen marca de 4-15.

Un desafío

“Estamos tratando de jugar de la manera correcta”, dijo el capitán del Heat, Bam Adebayo. “Spo quiere que juguemos de la manera correcta. Así que vamos a seguir compitiendo”.

Ha habido problemas fuera de lo obvio en el boxscore. Wiggins ha estado entrando y saliendo de la alineación por lesiones, Nikola Jovic, quien se estaba convirtiendo en una parte clave de la rotación del Heat, está fuera por una fractura en la mano y Miami ha probado nueve alineaciones titulares diferentes en sus últimos 11 partidos.

Adebayo cree que pueden mejorar

“Este ha sido uno de los mayores desafíos de una temporada regular de la que he sido parte”, dijo Spoelstra. “Y tenemos que mantener el rumbo. Esto es la NBA. Tendremos otro partido el miércoles por la noche. Tenemos que poner nuestra mente colectivamente en orden para que todas estas derrotas no tengan que afectar el próximo partido. Esa es la disciplina mental. Esa es una condición humana difícil de combatir. Es parte de la naturaleza humana acumular algunos de estos recuerdos y dejar que eso nos afecte para el próximo juego”.

Lo que se viene

Detroit, una de las mejores historias de éxito de la NBA esta temporada, espera el miércoles. Houston visita al Heat el viernes y Charlotte es el rival el domingo. Butler y Golden State visitan el 25 de marzo y Atlanta, un equipo que Miami está persiguiendo por la posición en el play-in, termina la estadía en casa el 27 de marzo.

Ese es el siguiente tramo. No será fácil. En estos días, nada es para Miami. Un equipo que llega a cada temporada con aspiraciones de campeonato ahora tiene una lucha cuesta arriba por delante solo para entrar en los playoffs.

“¿Es fácil? No. Pero tienes una oportunidad en esta liga”, dijo Spoelstra. “Esa es la belleza de esta liga. Tienes oportunidades para desarrollar tu determinación, para revelar tu determinación, para revelar tu carácter competitivo, para desarrollarlo colectivamente juntos y lo haces a través de experiencias realmente difíciles. Y estamos pasando por eso ahora mismo”.

Fuente: Tribuna