Khelif dice que no se intimida por Trump; buscará otro oro en Los Ángeles 2028

Londres, Inglaterra.- La boxeadora argelina Imane Khelif dijo que la postura del presidente Donald Trump sobre el género en el deporte “no la intimida” y planea defender su medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Khelif, quien se encontró en medio de una amarga división sobre la elegibilidad de género durante los Juegos Olímpicos de París, fue cuestionada sobre las políticas de Trump durante una entrevista con la emisora británica ITV programada para ser transmitida el miércoles.

La boxeadora dice que buscará otro oro olímpico

“Les daré una respuesta directa: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump emitió una decisión relacionada con las políticas transgénero en Estados Unidos. No soy transgénero. Esto no me concierne y no me intimida. Esa es mi respuesta”, dijo Khelif en extractos de la entrevista que se publicaron antes de la transmisión. Khelif interrumpió entonces una pregunta sobre su sueño de repetir el oro en los próximos Juegos de Verano de 2028: “Segunda medalla de oro, por supuesto”, dijo. – En Estados Unidos, en Los Ángeles.

Trump arremete

El mes pasado, Trump firmó una orden ejecutiva destinada a prohibir que los atletas transgénero participen en deportes femeninos y femeninos. El martes, un juez federal bloqueó la aplicación de otra orden ejecutiva de Trump para prohibir que las personas transgénero realicen el servicio militar.

Khelif arrolló a sus rivales en París

Trump ha etiquetado repetidamente a Khelif y a su compañera medallista de oro en boxeo Lin Yu-ting como hombres, a pesar de que el Comité Olímpico Internacional ha defendido sistemáticamente a ambos boxeadores. “Estas dos boxeadoras han nacido como mujeres, han sido criadas como mujeres, han competido como mujeres y nadie ha afirmado siquiera que son transgénero”, dijo el presidente del COI, Thomas Bach, en una entrevista reciente con The Associated Press.

Ambas habían sido descalificadas del campeonato mundial de 2023 organizado por la Asociación Internacional de Boxeo, respaldada por Rusia, que dijo que no pasaron las pruebas de elegibilidad.“Lo que sucedió allí fue una campaña de desinformación liderada por Rusia que luego distorsionó la verdad, los hechos, y ahora tenemos esta desafortunada situación de que estos dos atletas son considerados transgénero. Pero ellas no son. No”, añadió Bach.

Contra todos

Khelif avanzó en los Juegos Olímpicos en medio del escrutinio internacional y las especulaciones sobre su sexo.

La argelina se defiende de las acusaciones

“Me veo a mí misma como una niña, como cualquier otra niña. Nací una niña, me crié como una niña y he vivido toda mi vida como tal”, dijo Khelif a ITV. “He competido en muchos torneos, incluidos los Juegos Olímpicos de Tokio y otras competiciones importantes, así como en cuatro Campeonatos Mundiales. Todo esto sucedió antes de que comenzara a ganar y ganar títulos. Pero una vez que comencé a tener éxito, comenzaron las campañas en mi contra”.

