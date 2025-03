Por fin; Nick Kyrgios obtiene su primera victoria en casi dos años y medio

Comparta este artículo

Miami Gardens, Estados Unidos.- Muchas veces hay que tocar fondo, luchar una y otra vez para renacer, fortalecerse y demostrar que se está más vivo que nunca. Así lo hizo Nick Kyrgios, quien ganó un partido por primera vez en casi dos años y medio el miércoles en el Abierto de Miami, al vencer a Mackie McDonald 3-6, 6-3, 6-4 mientras usaba una gruesa cinta adhesiva beige en su muñeca derecha reparada quirúrgicamente que dijo estaba entumecida después de tomar cinco analgésicos.

“No voy a mentir: estuve muy cerca de llorar en la cancha. Solo pienso en los últimos dos años, y ha sido bastante brutal, para ser honesto”, dijo Kyrgios, finalista ante Novak Djokovic en Wimbledon en 2022. “Estuve enyesado durante 12 semanas. No podía mover la muñeca. Y los cirujanos decían que nunca volvería a jugar. Así que escuchaba mucho el ruido exterior: si sería capaz de jugar a este nivel y ganar. Jugar es una cosa, pero ganar partidos y ejecutar es otra cosa”.

Llega el primero

El australiano, que cumplirá 30 años el próximo mes, no había salido en el lado derecho de un duelo oficial desde octubre de 2022, cuando derrotó a Kamil Majchrzak en un torneo en Tokio y luego se retiró antes de lo que habría sido un enfrentamiento contra Taylor Fritz en los cuartos de final. Desde entonces, Kyrgios necesitó operaciones por un ligamento desgarrado en la muñeca y en la rodilla, lo que lo marginó durante casi todo 2023, cuando compitió una vez en individuales, y toda la temporada 2024.

El australiano pudo festejar después de una larga espera

Kyrgios, uno de los nombres que aparecen en la demanda colectiva presentada el martes por jugadores contra los grupos que dirigen el tenis, comenzó este año con un récord de 0-3 hasta el miércoles. La falta de competencia lo ha hecho caer desde el número 13 hasta el número 892 en el ranking ATP; pudo entrar en el campo de Miami gracias a un ranking protegido. Fue semifinalista de este torneo de cancha dura en 2016 y 2017.

Surrealista

“Solía ganar bastante, así que esto se siente normal, pero no creo que realmente me haya hundido el hecho de estar en un lugar donde no podía golpear una pelota de tenis esponjosa para ahora vencer a un jugador sólido”, dijo Kyrgios, quien entregó 13 aces el miércoles. “Es bastante surrealista”.

McDonald no pudo ante Kyrgios

McDonald, un californiano que eliminó a Rafael Nadal en el Abierto de Australia 2023, ocupa el puesto 101 del ranking y pasó por la fase previa para ganarse un lugar en el cuadro principal del Abierto de Miami. Lo siguiente para Kyrgios es un enfrentamiento contra la cabeza de serie número 22 Karen Khachanov, dos veces semifinalista de Grand Slam. Han jugado tres veces anteriormente, incluidos los de cinco sets en el Abierto de Australia de 2020, ganado por Kyrgios, y en el Abierto de Estados Unidos de 2022, ganado por Khachanov.

“Prácticamente crecimos juntos en los juniors. Es un caballo de batalla loco. Muy profesional. Siempre aparece. Más o menos lo contrario de lo que hago”, dijo Kyrgios con una sonrisa. “Si llego a la línea de salida, le daré lo que tengo. Pero no puedo decir que será lo que solía ser entre nosotros dos”.

