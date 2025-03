Buenas nuevas en Milwaukee, Christian Yelich está de regreso con los Brewers

Comparta este artículo

Phoenix, Arizona.- El estelar jardinero de los Milwaukee Brewers, Christian Yelich, dio un paso adelante en su recuperación en su regreso de una cirugía de espalda al jugar el sábado en un partido por primera vez desde julio. Yelich fue el bateador designado para la victoria de los Cerveceros por 9-4 sobre los Texas Rangers en la Liga del Cactus. El Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2018 se fue de 3-0 con dos ponches y una impulsada.

El jardinero vio acción por primera vez en meses

“Fue genial estar ahí, honestamente, porque es un largo camino desde la última vez que lo hice”, dijo Yelich a los periodistas después. “Honestamente, eso fue una victoria en sí misma para mí hoy”, señaló el jugador de 33 años, quien había jugado por última vez en un partido el 23 de julio. Entró en la lista de lesionados más tarde ese mes y se sometió a una discectomía en agosto para extirpar la parte dañada de un disco en la columna vertebral.

Yelich se vio feliz disfrutando del juego

Sus problemas de espalda pusieron fin a una temporada en la que Yelich obtuvo su tercera selección al Juego de Estrellas. Yelich bateó .315 con un porcentaje de embasarse de .406, un porcentaje de slugging de .504, 11 jonrones, 42 carreras impulsadas y 21 robos en 73 juegos. Lideraba la Liga Nacional en promedio de bateo y porcentaje de embasarse en el momento de la lesión que lo dejó fuera.

En buen momento

A los Cerveceros les vendría bien una gran temporada de Yelich mientras se ajustan a la pérdida del campocorto Willy Adames, quien firmó un contrato de siete años y 182 millones de dólares con los Gigantes de San Francisco después de conectar 32 jonrones y empujar 112 carreras para Milwaukee en 2024. Yelich espera estar disponible para el inicio de la temporada. Su presencia en la alineación del sábado fue un paso en la dirección correcta.

El jugador espera ayudar a su equipo esta campaña

“Honestamente, no me importó en absoluto cuáles fueran los resultados”, dijo Yelich. “Solo tienes que averiguar dónde estás y partir de ahí. Pensé que había algunas cosas buenas, algunas cosas que no eran demasiado buenas. Pero era básicamente como esperaba que fuera, y mi cuerpo se sentía bien. Esa fue prácticamente la mayor preocupación del día”, señaló el guardabosques de los Cerveceros.

Fuente: Tribuna