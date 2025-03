El Barcelona aplasta a la Real Sociedad y mantiene el liderato en España

Comparta este artículo

Barcelona, España.- El Barcelona aplastó el domingo 4-0 a la Real Sociedad con 10 hombres para recuperar el liderato en España. Gerard Martín, Marc Casadó, Ronald Araujo y Robert Lewandowski anotaron un gol cada uno para poner al Barcelona un punto por delante del segundo clasificado, el Atlético de Madrid, en la cima de la liga española. El Barcelona está tres puntos por delante del Real Madrid, tercero, que perdió 2-1 ante el Real Betis el sábado, cuando el Atlético venció 1-0 en casa al Athletic de Bilbao.

“Muy contento con el partido que jugamos”, dijo Araujo. “Era importante ganar y volver a ser líderes. Fue un gran esfuerzo del equipo”.

Araújo celebra su tanto para los culés

La Sociedad jugó con un hombre menos desde el minuto 17 después de que Aritz Elustondo fue expulsado con una tarjeta roja directa por agarrar al delantero del Barcelona Dani Olmo para detener una escapada. “Fue una tarjeta roja clara”, dijo el entrenador de la Sociedad, Imanol Alguacil. “Después de eso no hubo partido. Ya es difícil once contra once contra ellos, no te puedes imaginar con un hombre menos”, señaló el entrenador.

Aritz vio la roja directa por su falta

Fue la sexta victoria consecutiva para el Barcelona en la liga y la segunda derrota en tres partidos para la Sociedad, que se mantuvo en el noveno lugar. El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, dio descanso a algunos titulares habituales antes del partido de la Liga de Campeones del equipo ante el Benfica el miércoles en el partido de ida de los octavos de final, donde los culés buscan llegar lejos.

El prolífico Lewandowski

El Barcelona tuvo el control desde el inicio en el estadio de Montjuïc, con un gol de Martín a los 25 y el de Casadó a los 29. Araujo aumentó la ventaja a los 56 y Lewandowski cerró el marcador a los 60 para su octavo gol en sus últimos nueve partidos. El polcao suma ahora 34 goles esta temporada en todas las competiciones, uno más que los 33 que anotó en la que había sido su mejor temporada anterior con el club catalán en 2022-23.

La Sociedad, que junto a Barcelona, Madrid y Atlético está jugando las semifinales de la Copa del Rey, sufrió desde el principio y no tuvo intentos de gol. Barcelona tuvo 33 intentos en total. El defensa de la Sociedad, Hamari Traoré ingresó al partido en la segunda mitad para marcar su regreso a la acción casi seis meses después de tener que someterse a una cirugía de rodilla que lo mantuvo fuera.

Los culés llegaran con el ánimo por las nubes ante Benfica

Más temprano el domingo, el delantero Diego García anotó a los dos minutos del tiempo de descuento de la segunda mitad para darle al Leganés (16to) una victoria de 1-0 sobre el Getafe (14to) en un partido entre equipos del área de Madrid.

El Valencia tiene el domingo la oportunidad de salir de la zona de descenso con una victoria en Osasuna.

Fuente: Tribuna