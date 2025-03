De campeón de la UFC a la política: Conor McGregor irá por la presidencia de Irlanda

Comparta este artículo

Dublín, Irlanda.- Conor McGregor, excampeón de la UFC, está causado revuelo tanto en el mundo del deporte como en la política al anunciar su candidatura a la presidencia de Irlanda. Este inesperado movimiento representa un cambio drástico en la trayectoria del famoso peleador. Originario de Dublín y nacido en 1988, McGregor se ha consolidado como una de las figuras más mediáticas en la historia de las artes marciales mixtas.

Durante su carrera deportiva, ha logrado hacerse con los campeonatos de dos categorías en la UFC y ha acumulado una gran fortuna gracias a sus combates, contratos publicitarios y diversos negocios. Entre sus emprendimientos más destacados se encuentran la marca de whisky Proper No. Twelve, la línea de ropa deportiva August McGregor, su gimnasio McGregor FAST y su bebida energética TIDL Sport.

No obstante, su vida personal no ha estado exenta de controversias, ya que ha protagonizado múltiples escándalos y enfrentado problemas legales. Entre los episodios más polémicos en los que ha estado involucrado, destaca un caso en 2018 por una acusación de agresión sexual en Dublín. Aunque el proceso penal no avanzó por falta de pruebas, un juicio civil determinó que debía pagar 250 mil euros como indemnización.

En 2019, fue arrestado en Miami por dañar el teléfono de un seguidor que intentaba fotografiarlo. También ha enfrentado cargos por agresión en un bar de Dublín tras golpear a un adulto mayor durante una discusión. Recientemente, McGregor generó controversia al visitar a Donald Trump en la Casa Blanca en el Día de San Patricio. Durante la reunión, elogió al presidente estadounidense y criticó la gestión del Gobierno irlandés, calificándola de ineficaz y desconectada de la realidad.

Las elecciones presidenciales en Irlanda están programadas para 2025, y McGregor deberá enfrentarse a candidatos con experiencia en la política. La gran incógnita es si su popularidad y carisma serán suficientes para convencer al electorado. Más allá del deporte, McGregor ha sabido construir un imperio financiero con negocios que le han generado cientos de millones de dólares. Su impacto mediático es innegable, pero también lo es su carácter polarizador.

Fuente: Tribuna