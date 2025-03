NBA: Presencia de Jimmy Butler provoca el resurgimiento de los Warriors

Comparta este artículo

San Francisco, Estados Unidos.- Jimmy Butler tenía lugares donde estar, y se lo hizo saber a todo el mundo. Necesitaba salir corriendo de un juego para dar una lección de dominó a altas horas de la noche. Pero no sin antes lanzarle una bronca divertida a su compañero Buddy Hield: “Amigo, deletrea conector”.

Entonces, Hield comenzó: “¿Conectar cuatro? ¿Conector?.. Conector, C-O-N”, entonces alguien cercano intervino para ayudar.

“¡Ay, hombre, no lo ayudes!” —gritó Butler—. “Exactamente lo que quiero decir, ¿lo ven ustedes?”

Poco antes, Hield había descrito a Butler con esa misma palabra: conector.

Butler restó importancia al cumplido: “No escuches nada de lo que diga Buddy, nunca, ni siquiera puede deletrear conector”.

Al final, Butler no la pasó bien con Miami

Sin embargo, nadie en los Warriors discutirá que Butler ha sido solo eso desde que se unió a Golden State el mes pasado en un canje desde Miami y ayudó a cambiar las cosas desde el mismo momento en que apareció y se puso su nuevo uniforme.

“Estabilizó todo de inmediato”, dijo el entrenador de los Denver Nuggets, Michael Malone, el lunes cuando su equipo venció 114-105 a Golden State.

Se contará aún más con Butler mientras Stephen Curry se recupera de una lesión pélvica que sufrió el jueves por la noche. Curry no jugará en el partido de los Warriors contra los Hawks el sábado. Cualquier lesión de Curry es una preocupación para Golden State, pero Butler está encantado de ser parte del empuje de los playoffs y jugar junto a Curry y Draymond Green mientras intentan perseguir otro campeonato.

“Todo el valor radica en ganar como un todo”, dijo Butler recientemente. “Estoy contento de tener la oportunidad de ser parte de la victoria que estamos haciendo aquí. Estamos jugando un baloncesto increíble, jugando juntos en ambos lados de la cancha y es muy divertido”.

Anotó el primer triple-doble de la temporada de Golden State el 10 de marzo contra Portland, diciendo después: “No puedes conseguir un triple-doble sin tus compañeros de equipo”.

Curry admira la consistencia de Butler

Los Warriors ganaron 14 de los primeros 15 partidos que Butler jugó para impulsar su posición en la Conferencia Oeste. Tienen marca de 16-3 desde que adquirieron a Butler y Curry está impresionado con lo cómodo que se sintió Butler de inmediato, encontrando su familiaridad en un nuevo sistema.

El jugador se ha conectado bien con Curry

“Ninguno de nosotros va a salir airoso de los logros de la temporada regular”, dijo Curry. “Tenemos que rendir y ponernos en posición de playoffs para ser un equipo al que nadie quiere enfrentar y ser un rival difícil sin importar quién sea el enfrentamiento. Estamos construyendo hacia eso. Está bastante claro la diferencia no solo en el récord, sino también en cómo estamos jugando, cómo estamos ganando y su impacto en el juego”.

Curry admira a Butler por ser “súper consistente, un profesional, ha habido muchos ojos puestos en él durante toda la temporada, antes y después del canje y todo eso, pero me encanta la forma en que ha abordado todo”.

Entonces, ¿qué tan bueno es el juego de dominó de Butler?

“Genial, probablemente soy el mejor del mundo”, dijo el delantero de 35 años, señalando que juega “todos los días, demasiadas horas del día”.

Además de la diversión que todos están teniendo detrás de escena, el impacto de Butler en ambos extremos de la cancha le ha quitado algo de presión a Curry. Los Warriors están rodando de nuevo y el gerente general Mike Dunleavy está siendo elogiado por aprovechar la oportunidad en un gran

intercambio, uno que envió a Andrew Wiggins al sur de la Florida.

Kerr: Butler hace que todos sean mejores

Butler jugará en Miami el martes por la noche en su regreso con Golden State. Está bajando rebotes ofensivos oportunos. Corre el punto y crea tiros para todos, tomando el suyo cuando lo considera oportuno.

Kerr está contento con la llegada del veterano

“Gran jugador de baloncesto. Hace todo bien, ve el juego, es fuerte, le encanta pasar, el juego simplemente fluye cuando él está ahí”, dijo el entrenador Steve Kerr. “Y él lo siente. Lo que sea que el juego requiera, Jimmy trae y es la razón principal por la que las cosas han cambiado para nosotros. Es uno de los mejores jugadores de la liga y hace que todos los que lo rodean sean mejores”.

En enero, Butler estaba infeliz en Miami y buscaba un cambio: “Quiero verme recuperar mi alegría de jugar baloncesto, donde sea que sea”, dijo, anhelando ser un ganador y marcar la diferencia.

Butler encontró su forma en el Oeste.

“Él afecta a ganar, y ganar afecta a todo lo demás”, dijo el escolta Moses Moody. “Cuando estamos jugando bien es mucho más fácil estar tranquilos fuera de la cancha. Él es quien es. Tiene una gran presencia, es auténtico consigo mismo, así que hace las velas, la música, lo que sea, lo que sea. Definitivamente tiene presencia en el vestuario. Es un tipo de verdad, y los tipos de verdad son contagiosos”.

Y ‘Playoff Jimmy’, como se le conoce por sus actuaciones decisivas en el escenario de la postemporada, lo está haciendo todo para impulsar el posicionamiento de Golden State en la recta final.

Butler muestra otra cara, ahora con los Warriors

“Creo que desde el primer día, cuando Jimmy llegó a la bahía, ha sido el 'Jimmy de los playoffs'. No podía esperar y ellos no podían esperar”, dijo Malone. “Cuando vas a un nuevo equipo, a un nuevo entorno y a una nueva cultura, él ha llegado desde el primer día y creo que ha sido Jimmy Butler y la mejor versión de Jimmy Butler”.

Y Butler insiste en que no ha cambiado nada compitiendo junto a Curry y Green, ya los conocía muy bien como oponente.

“Juego de la misma manera, tiro el balón cuando estoy abierto, lo paso la mayoría de las veces y juego algo de defensa”, dijo. “Creo que es todo lo que esperaba, todo lo que realmente podría soñar también, si somos brutalmente honestos. Solo quieren ganar, aquí no hay goles individuales, no les importa quién marque, no les importa quién consiga triples-dobles, no les importa nada de eso. Lo único que quieren es ganar un campeonato”.

Fuente: Tribuna