Los Boston Red Sox mandarán a todas sus estrellas para su serie ante Sultanes en monterrey

Monterrey, Nuevo León.- Uno de los equipos más importantes y ganadores de las Grandes Ligas como lo son los Boston Red Sox estarán haciendo su regreso a tierras mexicanas, para medirse ante los Sultanes este próximo 24 y 25 de marzo en el Estadio Mobil, de Monterrey.

Aunque se trata de un choque de exhibición, la escuadra de la Liga Americana tomó muy en serio su visita a Nuevo León, por lo que mandará a sus mejores hombres, incluido el recién llegado y ganador al Guante de Oro, Alex Bregman, quien se espera que salte como titular en los dos choques.

MLB Rafael Devers no le cedería la tercera base a Alex Bregman con los Boston Red Sox

En total, son 30 grandes peloteros los que estarán disfrutando del ambiente en Monterrey y los que harán el viaje hasta la ciudad regiomontana, la única gran ausencia es la del cañonero Rafael Devers, quien es una de las grandes figuras de la MLB, pero se está recuperando de una lesión.

“Somos como el 45 por ciento del grupo de peloteros que tenemos a este nivel y poder estar en una plaza como esta va a ser sumamente especial. El beisbol sigue evolucionando, lo seguimos llevando a distintos sitios, el año pasado nos tocó la República Dominicana, este año es México“, dijo Cora sobre su visita.

Jugadores como Alex Bregman, Triston Casas, Aroldis Chapman y Jarren Durán resaltan en la lista que presentó Cora para los también conocidos como Medias Rojas. Igualmente habrá un ligero toque mexicano ya que también está incluido en el roster el mexicoamericano Marcelo Mayer de solo 22 años.

Fernando Valenzuela, los Dodgers, es algo que como ex Dodger, esa fue la organización que me dio la oportunidad de ser profesional, siempre me venía en mente, jugué con muchos mexicanos que son muy buenas personas, buenos compañeros. Karim García, Juan Castro, (Antonio) Osuna, (Ismael) Valdés, fueron compañeros, estuvieron al principio de mi carrera y pues obviamente es un tremendo país, un país que en el beisbol sigue dando pasos hacia adelante, lo hemos visto en el Clásico Mundial en la Serie del Caribe, y como te dije, contento de ir a Monterrey y ser parte de este evento”. comentó el manager de Puerto Rico, sobre la relación que tiene con México, país al que visitará.