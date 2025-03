Red Bull en crisis: Liam Lawson y un inicio para el olvido en el GP de China 2025

Comparta este artículo

Shanghái, China.- La temporada 2025 de la Fórmula 1 comenzó con un escenario contrastante para Red Bull. Mientras Max Verstappen continúa demostrando su dominio en la categoría, su compañero de equipo, Liam Lawson, atraviesa un arranque catastrófico que lo ha colocado en el centro de la polémica. De hecho, su desempeño ha sido catalogado como el peor inicio de la historia para un piloto de la escudería austriaca, lo que ha desatado rumores sobre una posible salida prematura. En este contexto, Yuki Tsunoda, actual piloto de Racing Bulls, ha manifestado su interés en ocupar su asiento.

La crisis se intensificó tras el Gran Premio de China, donde Lawson finalizó en el último puesto de la clasificación, agravando su situación luego de haber partido desde la misma posición en la Sprint y terminar decimocuarto. Su actuación en Australia tampoco ayudó a su causa: quedó fuera en la Q1 y posteriormente abandonó la carrera bajo la lluvia tras un accidente. Con este panorama, el neozelandés ha marcado un inicio sin precedentes en la historia de Red Bull. Comparaciones con temporadas pasadas, como los inicios de Mark Webber y David Coulthard en 2007 y 2008, resultan poco favorables para Lawson, ya que aquellos pilotos lograron desempeños superiores en clasificación.

Según el medio especializado The Race, la situación de Lawson "ya ha puesto en peligro su futuro en Red Bull si no hay una recuperación rápida". La presión desde la cúpula del equipo es evidente, y Helmut Marko, asesor de la escudería, dejó en claro la exigencia del equipo: "La F1 es un deporte de rendimiento y al final eso es lo que cuenta". Marko, quien fue uno de los principales promotores de Lawson como reemplazo de Sergio 'Checo' Pérez, reconoció la decepción por su desempeño. "No conocía los circuitos de Melbourne y China, pero no cumplió con las expectativas", expresó el asesor en declaraciones a Sky Alemania.

En medio de la incertidumbre, Yuki Tsunoda ha aprovechado el momento para postularse como posible sustituto. El japonés, quien ha superado ampliamente a Lawson en esta temporada con un 5-0 en clasificación y carreras, no dudó en mostrarse confiado sobre un ascenso inmediato al equipo principal. "Sí, ¿por qué no?", respondió cuando se le preguntó si le gustaría subirse al Red Bull en la próxima carrera. Incluso, ante la posibilidad de hacerlo en el GP de Japón, su respuesta fue contundente: "100 por ciento, el coche es más rápido", afirmó en declaraciones recogidas por Motorsport.

La comparación entre ambos pilotos ha sido inevitable, y el propio Marko dejó abierta la posibilidad de un cambio en la alineación. "Yuki está corriendo por su futuro y lo está haciendo muy bien", comentó. También destacó que, en su etapa en Racing Bulls, Lawson y Tsunoda mostraban un nivel similar, pero ahora la diferencia entre ellos es significativa. "Eso te dice algo", concluyó Marko.

Por su parte, Lawson ha reconocido la complicada situación en la que se encuentra. "Estoy en un Red Bull y terminar catorceavo no es aceptable. No tengo tiempo, pero debo controlar la situación”, declaró en conferencia de prensa. El neozelandés sabe que está contra las cuerdas y que sus próximas actuaciones serán determinantes para definir su futuro en la escudería de Milton Keynes.

Fuente: Tribuna