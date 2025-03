¿El karma de 'Checo' Pérez? Liam Lawson admite que está en la cuerda floja con Red Bull

Comparta este artículo

Shanghái, China.- La tensión en Red Bull Racing sigue en aumento tras el complicado inicio de temporada de Liam Lawson. Luego de ser elegido como el sustituto de 'Checo' Pérez, el neozelandés ha tenido un arranque poco convincente en las dos primeras carreras de 2025, lo que ya ha encendido las alarmas dentro del equipo austriaco. A pesar de que apenas lleva dos Grandes Premios con Red Bull, la presión sobre sus hombros es evidente.

El propio Lawson ha reconocido que su margen de error es prácticamente nulo y que su desempeño debe mejorar de inmediato si quiere conservar su asiento en la escudería. Red Bull apostó por Lawson con la esperanza de que aportara estabilidad y resultados sólidos. Sin embargo, hasta ahora, el plan no ha salido como se esperaba. Consciente de la situación, el piloto ha dejado claro que no tiene tiempo para un proceso de adaptación prolongado.

Desafortunadamente no tengo tiempo para acostumbrarme, tengo que resolverlo lo más rápido posible; no tengo tiempo para probar el coche y acostumbrarme a él, pero ya estamos en la temporada, así que cada carrera estamos perdiendo puntos. A eso me refiero más o menos cuando digo que no tengo tiempo", declaró Lawson.

El neozelandés también explicó los desafíos que enfrentó en la última carrera y cómo los ajustes en el monoplaza no dieron los resultados esperados. "Sabíamos que iba a ser duro, salimos desde el pitlane para intentar algo con el coche, y por desgracia no funcionó como queríamos. Lo que era un fin de semana duro, el domingo fue un poco más duro", admitió. A pesar de las adversidades, Lawson es consciente de lo que está en juego.

Pero tampoco soy estúpido y sé que, obviamente, estoy aquí para rendir y, si no lo hago, no voy a estar; solo estoy centrado en acostumbrarme al coche tan rápido como pueda", afirmó.

Los rumores sobre un posible reemplazo ya han comenzado a sonar, y el nombre de Yuki Tsunoda aparece como el principal candidato. Sin embargo, Lawson no parece preocupado por la competencia interna. "He corrido con él durante años, he competido con él en categorías inferiores y le he ganado, también lo hice en Fórmula 1, así que puede decir lo que quiera", sentenció.

Un inicio de pesadilla

Los números de Lawson en este inicio de temporada han sido poco alentadores. En el Gran Premio de Australia, terminó en la posición 18 tras abandonar la carrera, convirtiéndose en el peor debutante en la historia de Red Bull. En China, el panorama no mejoró demasiado, finalizando en el puesto 12, solo por delante de los Sauber. El tiempo corre en su contra y la paciencia en Red Bull no suele ser infinita. Si Lawson no logra un cambio radical en su rendimiento pronto, su futuro en el equipo podría estar sentenciado.

