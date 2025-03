Eliminatorias: Brasil pronostica el fin de una racha sin victorias en Argentina

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- El equipo de Brasil no ha ganado en Argentina desde hace 16 años y no ha marcado en Argentina en los últimos 10 años. Sin embargo, esto no desanimó al delantero de la verdeamarela, Raphinha, quien inició las hostilidades el lunes prometiendo anotar contra el campeón del mundo en Buenos Aires el martes en un partido de clasificación para la Copa del Mundo de 2026.

Raphinha inició el ataque verbal contra los argentinos

Raphinha también habló de “patearlos”... “dentro y fuera de la cancha si es necesario” en un podcast con Romário, ganador de la Copa del Mundo en 1994. Los medios argentinos reprodujeron ampliamente sus comentarios. También el defensor Marquinhos agregó que Brasil estaba listo para romper su racha de 16 años sin ganar en Argentina. “Es nuestro momento de ganar ahora. Ha pasado un tiempo”, dijo Marquinhos en una conferencia de prensa el lunes. “No va a ser fácil, vamos a luchar. Tendremos que estar a nuestro mejor nivel tanto física como mentalmente”.

Argentina, líder de Sudamérica, puede asegurar un lugar en la Copa del Mundo si empata con el tercer clasificado, Brasil, a falta de cuatro jornadas.

Sin Messi y Neymar

Los equipos se enfrentarán en el Estadio Monumental de Núñez sin los lesionados Lionel Messi y Neymar, y sin varios otros jugadores por suspensión o lesión.

Se enfrentaron por última vez en 2023, cuando Argentina ganó 1-0 en un partido de clasificación en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

La albiceleste busca dar un paso más rumbo al Mundial

Brasil está un punto por delante de Uruguay y Paraguay. Colombia ocupa la sexta y última posición de clasificación directa. Uruguay, cuarto clasificado, tendrá de nuevo la oportunidad en Bolivia de recuperarse de la derrota del viernes por 1-0 en casa ante Argentina. Si los bolivianos no logran vencer a los uruguayos, Argentina se clasificará para la Copa del Mundo incluso si pierde contra Brasil.

Colombia se enfrenta a Paraguay. Ecuador visitará a Chile, 10º clasificado. Venezuela recibirá a Perú, noveno clasificado.

Lesiones y suspensiones

Argentina tampoco contará con los lesionados Lautaro Martínez y el sancionado Nico González. Después de la victoria 1-0 como visitante contra Uruguay, tres jugadores parecen tener la confianza del entrenador Lionel Scaloni: los mediocampistas Leandro Paredes y Giuliano Simeone y el delantero Thiago Almada, quien anotó el gol de la victoria. Se espera que también jueguen contra Brasil.

Brasil echará de menos al portero Alisson debido a los protocolos de conmociones cerebrales, además de los suspendidos Bruno Guimarães y Gabriel Magalhães. El entrenador Dorival Júnior dijo que hará seis cambios para el choque a disputarse en Buenos Aires, incluido el reemplazo del portero João Pedro, quien no anotó en la victoria de último minuto por 2-1 contra Colombia, por Matheus Cunha.

Fuente: Tribuna