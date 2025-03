MLB: Mookie Betts está en duda con Dodgers para el día inaugural en casa

Los Ángeles, Estados Unidos.- El campocorto de los Los Ángeles Dodgers, Mookie Betts aún está lidiando con una enfermedad y su regreso sigue siendo incierto.

Betts, quien se perdió los primeros dos juegos de la temporada regular de Los Ángeles en el Domo de Tokio la semana pasada y fue enviado de regreso a Estados Unidos para continuar su recuperación, fue descartado a última hora para la victoria en el partido exhibición del domingo contra los Angelinos de Los Ángeles, después de un ataque de vómitos. El venezolano Miguel Rojas lo sustituyó como campocorto.

Betts dijo a los reporteros que no ha podido mantener alimentos sólidos sin vomitar durante dos semanas y ha perdido alrededor de 15 libras durante ese tiempo.

“Quiero decir, me siento genial”, comentó Betts a los reporteros en Los Ángeles. “Mi cuerpo se siente genial. He podido hacer ejercicio. He podido hacer prácticamente todo menos comer, lo cual es extraño. Así que los síntomas han desaparecido un poco, nada más que tengo que ver cómo calmar mi estómago”.