Zach Wilson firma con Miami para ser suplente, pero buscará la titularidad

Florida, Estados Unidos.- Hubo muchas cosas que atrajeron a Zach Wilson a los Miami Dolphins. “¿Qué es lo que no me gusta?”, dijo el lunes. “Ofensiva extremadamente explosiva. Hacen un gran trabajo, y comienza desde el entrenador (Mike) McDaniel y llega hasta el final. Has visto cómo ha ido el desarrollo de (Tua Tagovailoa) desde que está allí. Estoy emocionado de estar con esos muchachos”.

Wilson espera tener más juego en Miami

Lo más importante es que cuando Wilson firmó un contrato de un año para ser el mariscal de campo suplente de Miami detrás de Tagovailoa, quería una oportunidad para mostrar su mejoría desde que fue enviado a la banca por los New York Jets en 2023, y potencialmente ganarse otro puesto titular.

Wilson, la segunda selección global de los Jets en 2021, pasó la temporada pasada como suplente en Denver y no realizó ni una jugada. Dijo que se tomó ese tiempo para desarrollar su procesamiento y conciencia del bolsillo y ahora está avanzando a través de sus progresiones con más fluidez.

Fue el titular de los Jets durante gran parte de sus tres temporadas en Nueva York, pero no estuvo a la altura de las elevadas expectativas de una selección alta del draft para liderar la franquicia. El mandato de Wilson en los Jets se destacó por su fuerte brazo y movilidad, pero se vio empañado por una mala toma de decisiones. Tuvo marca de 12-21 como titular con 6 mil 293 yardas por aire, 498 yardas por tierra, una tasa de pases completos del 57 por ciento y 23 touchdowns. Lanzó 25 intercepciones.

Una oportunidad

Dijo que la incertidumbre de la agencia libre fue un desafío, pero finalmente sintió que los Dolphins le ofrecerían el apoyo y la oportunidad de demostrar que todavía es un titular capaz en la NFL.

Wilson señaló el desarrollo de Tagovailoa bajo McDaniel como otro factor motivador.

Las temporadas más exitosas de Tagovailoa como titular se produjeron después de que McDaniel fue contratado antes de la temporada 2022. Ha lanzado para más de 3 mil 500 yardas en dos ocasiones, incluyendo 4 mil 624 yardas, la mayor cantidad de la liga, en 2023.

“Has visto lo que puede hacer la capacidad de conseguir personas que creen en ti, y un personal que hace que todo lo demás a su alrededor sea mejor”, dijo Wilson. “Y ha jugado a un nivel extremadamente alto. No creo que eso sea algo malo para estar cerca o para ver y aprender”. Wilson dijo que probarse a sí mismo como titular comienza cada día en la práctica e implica ser más consistente en el futuro.

Cree en él

Se esperaba que Wilson fuera la cara de la franquicia cuando los Jets lo seleccionaron procedente de BYU. Es atlético. Puede hacer lanzamientos en carrera desde diferentes ángulos. Pero tuvo problemas durante sus primeras dos temporadas en Nueva York.

Wilson perdió su titularidad ante Rodgers

Los Jets efectivamente decidieron prescindir de él cuando adquirieron a Aaron Rodgers para ser su titular en 2023, pero cuando Rodgers cayó en el primer partido de la temporada, Wilson volvió a ser titular. No pudo jugar de manera consistente, mostró poca mejoría en sus primeras dos temporadas y fue enviado a la banca.

A pesar de un comienzo decepcionante en su carrera, a Wilson le gustaría verse a sí mismo como algo más que un jornalero. Todavía cree que puede hacer más con la oportunidad adecuada. “Sigo creyendo que puedo ser titular en esta liga cuando se presente esa oportunidad”, dijo Wilson. “Así que trato de ponerme en la mejor situación con el mejor equipo y entrenadores y hacer lo mejor que puedo”.

Un desfile

Los Dolphins necesitaban un suplente experimentado detrás de Tagovailoa después de que el mariscal de campo se perdió seis partidos, la mayor cantidad de su carrera, la temporada pasada debido a lesiones. Fue a la lista de reservas lesionados después de sufrir su tercera conmoción cerebral diagnosticada en dos años durante un partido de la Semana 2 contra Buffalo. Volvió a quedar fuera de juego al final de la temporada debido a una lesión en la cadera.

Tagovailoa es el titular con los Dolphins

Los Dolphins utilizaron a tres mariscales de campo suplentes en 2024, Skylar Thompson, Tim Boyle y Tyler Huntley, con poco éxito. Huntley inició cinco juegos para Miami, con marca de 2-3.

El gerente general Chris Grier dijo al final de la temporada que el equipo planeaba abordar la posición de mariscal de campo suplente, tanto en la agencia libre como en el draft de la NFL.

“Es una posición que no tomamos a la ligera”, dijo Grier en enero. “Estuvimos trabajando en eso toda la temporada baja, y el hecho de que algunos de esos muchachos estuvieran dispuestos a venir aquí con lo que podíamos pagarles muestra cómo creen en Mike, el personal y el esquema ofensivo, y los jugadores que están aquí.

“Esa es una posición en la que siempre nos enfocaremos, y será una posición en la que nos enfocaremos esta temporada baja”.

