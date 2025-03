Los Giants ya tienen quarterback; acuerdan con Russell Wilson por una campaña

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Russell Wilson llegó a un acuerdo contractual por un año con los New York Giants, dijo el martes una persona con conocimiento del acuerdo. La persona, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el convenio no está firmado aún, dijo que el acuerdo de Wilson tiene un valor de hasta 21 millones de dólares con 10.5 millones garantizados.

Wilson brinda experiencia a Nueva York

Los Giants firmaron al veterano Jameis Winston con un contrato de dos años la semana pasada y tienen la tercera selección en el draft de la NFL del próximo mes. Tuvieron marca de 3-14 en 2024 y liberaron a la selección de primera ronda de 2019, Daniel Jones, durante la temporada. Antes de firmar a Winston y Wilson, Tommy DeVito era el único mariscal de campo en el roster del equipo.

Winston también fue firmado por los Giants

Los Giants se han perdido los playoffs en 11 de las últimas 13 temporadas desde que Eli Manning ganó su segundo Super Bowl después de la temporada 2011. El gerente general Joe Schoen y el entrenador en jefe Brian Daboll están bajo presión para ganar de inmediato mientras potencialmente desarrollan un mariscal de campo novato. Shedeur Sanders es una posibilidad para los Giants con la tercera selección global. Con Wilson y Winston por delante de él, Sanders podría ser colocado como titular para 2026 si Nueva York lo selecciona.

Trotamundos

Wilson, de 36 años, 10 veces seleccionado al Pro Bowl, se une a su cuarto equipo en cinco años. Ayudó a llevar a los Pittsburgh Steelers a los playoffs el año pasado, pero el equipo perdió cinco seguidos para terminar la temporada después de comenzar 6-1 con Wilson. Wilson lanzó para dos mil 482 yardas con 16 pases de touchdown, cinco intercepciones y un índice de pasador de 96.5 para los Steelers.

Los Steelers no quisieron retenerlo

Tuvo tres mil 70 yardas aéreas, 26 touchdowns, ocho intercepciones y un índice de pasador de 98 para los Broncos en 2023, pero fue despedido después de dos temporadas decepcionantes en Denver.

Wilson promedió tres mil 706 yardas, 29 touchdowns y tuvo un índice de pasador de 101.8 en 10 temporadas con Seattle, llevando a los Seahawks a un título de Super Bowl y a una yarda de otro. Wilson tiene marca de 121-77-1 en 199 aperturas en su carrera en la temporada regular y 9-8 en los playoffs. Tiene 46 mil 135 yardas aéreas, 350 touchdowns, 111 intercepciones y un índice de pasador de 99.8 en su carrera. Wilson también ha corrido para cinco mil 462 yardas y 31 touchdowns.

Fuente: Tribuna