Entérate: ¿Cuáles países están clasificados al Mundial de Futbol de 2026?

Ciudad de México.- Para los millones de fanáticos que esperan con ansias la Copa Mundial de Futbol de 2026, es relevante mencionar que actualmente son siete los equipos que ya tienen un lugar seguro en el certamen deportivo, entre los que están Japón, Nueva Zelanda, Irán, Argentina y por supuesto Estados Unidos, México y Canadá. Como se sabe, en esta ocasión la máxima competencia internacional de futbol contará con un total de 48 equipos.

La final de la Copa se disputará el domingo 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, mientras que el partido inaugural será en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México, el 11 de junio. Asimismo, las otras 12 sedes del torneo son: Monterrey, Guadalajara, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco, Seattle, Toronto y Vancouver.

Con respecto a la Selección de Argentina, el equipo dirigido por Lionel Scaloni consiguió su lugar en el Mundial 2026 tras sumar 28 puntos luego de disputar 13 partidos, a diferencia de su contrincante Bolivia, quien tiene 14 unidades a falta de disputar 12 puntos. Con ello, Argentina participará en su décima novena Copa del Mundo, y es que las únicas en las que no han estado fueron Francia (1938), Brasil (1950), Suiza (1954) y México (1970).

Distribución del equipo por plazas:

AFC (Asia): 8 plazas directas + 1 repechaje.

CAF (África): 9 plazas directas + 1 repechaje.

Concacaf (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe): 6 plazas directas (3 para los anfitriones y 3 en Eliminatorias) + 2 repechajes.

CONMEBOL (Sudamérica): 6 plazas directas + 1 repechaje.

OFC (Oceanía): 1 plaza directa + 1 repechaje.

UEFA (Europa): 16 plazas directas.

Como se recordará, la semana pasada la Selección Mexicana de Futbol logró vencer a Panamá en la Final de la Nationals League. Tras levantar el trofeo, Edson Álvarez compartió algunas palabras: "Es un sentimiento indescriptible la verdad, estoy muy emocionado porque hoy en día me toque levantar este trofeo, un trofeo que no se había ganado, la verdad no lo esperaba. La verdad muy contento y muchas gracias a todos porque también son parte de esto y a seguir para adelante".

